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Главная Экономика Освобождение от налога на недвижимость: на кого распространяется льгота

Освобождение от налога на недвижимость: на кого распространяется льгота

Ua ru
7 сентября 2026 08:10
Налог на недвижимость должны платить не все владельцы жилья: у кого есть льготы
Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Учитывая полномасштабную войну в Украине и систематические удары России по жилым домам, инвестиции в недвижимость стали рискованными. Владельцы квартир и домов должны ежегодно уплачивать специальный налог, однако в случае существенного повреждения объекта предусмотрена льгота. Мы разобрались, кого освобождают от начисления средств в 2026 году

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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За какую недвижимость не уплачивается налог

Если жилье пострадало в результате боевых действий, уплата налога временно приостанавливается. Условия предоставления льготы зависят от характера ущерба, а ключевой нюанс — внесение информации об объекте в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Отдельно выделяют три степени повреждений:

  • I категория — ориентировочно до 40%, жилье требует лишь текущего ремонта;
  • II категория — около 41-80%, жилью требуется капитальный ремонт или реконструкция;
  • III категория — примерно 81-100%, жилье признано непригодным для использования.

Льгота по уплате налога на недвижимость предоставляется владельцам квартир и домов со степенью повреждения II или III категории. Срок действия — с 1 числа месяца, в котором факт разрушения был зафиксирован в Реестре, до 1 числа месяца, следующего за тем, в котором объект недвижимости отремонтировали и признали пригодным для эксплуатации.

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Если ущерб незначительный, органы местного самоуправления имеют полномочия снижать ставку налога или полностью отменять начисление денег в бюджет. Необходимо обратиться к ответственным лицам, поскольку автоматически льгота не применяется.

Какая ставка налога на недвижимость

Фиксированной суммы нет, однако максимальная ставка не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы, действовавшей по состоянию на 1 января отчетного года. Речь идет о 120 грн за каждый квадратный метр, подпадающий под действие норматива, для выполнения финансового обязательства в 2026 году.

Владельцы недвижимости должны платить за "лишнюю" площадь. Лимит по квадратным метрам зависит от типа объекта: для квартиры — до 60 кв. м, для частного дома — не более 120 кв. м, для различных помещений — до 180 кв. м. За площадь, превышающую лимит, придется ежегодно платить налог.

Срок начисления средств в 2026 году истек — на пополнение бюджета дается 60 календарных дней после получения налогового уведомления-решения. Эти документы контролирующий орган отправляет владельцам недвижимости до 1 июля.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит аренда жилья в Умани на Рош ха-Шана. Владельцы недвижимости существенно поднимают цены для хасидов, которые приезжают на празднование еврейского Нового года. Стоимость проживания в некоторых домах превышает сотню тысяч гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, нужно ли платить налог с подаренного жилья. Закон предусматривает нулевую ставку для близких родственников. Однако важным нюансом является налоговое резидентство: в некоторых случаях придется заплатить 23% от стоимости объекта недвижимости.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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