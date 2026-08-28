Аренда жилья в Умани на Рош ха-Шана: сколько придется заплатить хасидам в 2026 году

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

Каждый год тысячи верующих приезжают на празднование Рош ха-Шана в Умань. Это еврейский Новый год, одно из важнейших религиозных событий в иудаизме. Очевидно, людям нужно где-то жить в течение нескольких дней. Они снимают квартиры в новостройках и старом фонде, частные дома, апартаменты, виллы и пр. А цены на Рош ха-Шана растут в разы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит арендовать жилье в Умани на Рош ха-Шана.

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Аренда жилья в Умани на Рош ха-Шана

В 2026 году празднование еврейского Нового года начнется в пятницу, 11 сентября, и продлится до вечера воскресенья, 13 сентября. Опытные люди знают, что бронировать жилье нужно за несколько месяцев до праздника, поскольку непосредственно перед ним найти свободную комнату или даже кровать будет практически невозможно.

Мы проанализировали доступные варианты на Booking. За поселение на четыре дня — с 10 по 14 сентября — нужно заплатить минимум 60 000 грн. Столько стоит проживание в улучшенном номере с двуспальной кроватью в одном из местных комплексов.

Стоимость аренды жилья в Умани. Фото: скриншот

За 80 000 грн на четыре дня можно арендовать апартаменты на пять спальных мест. Самым дорогим вариантом будет проживание в доме, где есть четыре односпальные кровати, три двуспальные, одна широкая двуспальная и два дивана-кровати. Нужно заплатить 408 000 грн за четверо суток.

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Стоимость аренды жилья в Умани. Фото: скриншот

Как сэкономить на аренде жилья

Если бронировать квартиру или комнату за несколько дней до Рош ха-Шана, сэкономить никак не получится, поскольку местные жители завышают цены для хасидов. В результате вариантов останется мало, и придется соглашаться на первое попавшееся предложение, дабы не остаться на улице.

Немного сэкономить удастся, если арендовать жилье через OLX или подобные порталы с объявлениями. В то же время не все владельцы соглашаются сдавать недвижимость иностранцам, приехавшим на празднование Рош ха-Шана, из-за предубеждений в отношении хасидов.

Лучший вариант — искать квартиру или дом с несколькими комнатами и множеством кроватей. Путешествуя в компании, можно разделить расходы на проживание. Многие владельцы специально делают ремонт к еврейскому Новому году, ожидая наплыва верующих.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что владелец квартиры может зарегистрировать в жилье человека без его присутствия в ЦНАП. Для этого нужна нотариальная доверенность с соответствующими полномочиями. Но наличие прописки не дает человеку права собственности на квартиру.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше строят жилье невероятными темпами, ориентируясь на рост численности населения. Однако демографическая статистика свидетельствует об ежегодном снижении рождаемости. Это может привести к кризису на рынке недвижимости.