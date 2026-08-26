Покупка квартиры в новостройке: что обязательно нужно сделать перед получением ключей

Молодая пара получает ключи от квартиры. Фото: Magnific

Получение ключей от квартиры в новостройке — долгожданное событие для каждого покупателя. Однако сама по себе передача жилья еще не означает, что все юридические и практические вопросы урегулированы. Перед подписанием документов важно проверить соответствие квартиры условиям договора, зафиксировать все недостатки и получить необходимые документы для оформления права собственности.

О том, как правильно принять квартиру от застройщика, рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Какие документы нужно проверить

Прежде всего будущему владельцу следует убедиться, что его право требовать передачу квартиры оформлено надлежащим образом.

Если жилье приобреталось посредством уступки права требования или замены стороны в инвестиционном договоре, необходимо проверить, был ли застройщик надлежащим образом уведомлен об изменении лица, имеющего право требовать передачи объекта.

Вопросы уступки права требования и замены кредитора регулируются, в частности, статьями 512–519 Гражданского кодекса Украины. Однако окончательно ориентироваться следует также на условия конкретного договора с застройщиком, ведь он может содержать отдельные требования относительно передачи прав другому лицу.

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Одним из вариантов подтверждения смены инвестора является трехсторонний договор между застройщиком, предыдущим инвестором и новым покупателем. Такой документ подтверждает участие застройщика в оформлении перехода соответствующих прав.

Также стоит получить от застройщика справку о полной оплате стоимости квартиры. Она поможет подтвердить, что у покупателя нет невыполненных финансовых обязательств, в частности тех, которые могли возникнуть на предыдущих этапах приобретения жилья.

Что нужно проверить в квартире

К приемке квартиры лучше подготовиться заранее. Для проверки жилья следует иметь:

инвестиционный договор или договор о приобретении имущественных прав;

все приложения к договору с характеристиками квартиры, перечнем материалов и предусмотренных работ;

план квартиры и документы с ее техническими характеристиками;

рулетку, строительный уровень, лазерный дальномер и, по возможности, тестер напряжения.

Во время осмотра фактическое состояние квартиры нужно сопоставлять не с общими ожиданиями покупателя, а именно с тем, что застройщик обязался передать в соответствии с договором и его приложениями.

Оценивать квартиру только по внешнему виду недостаточно. Необходимо проверить состояние основных конструкций и исправность инженерных систем.

В частности, стоит осмотреть стены, пол и стяжку, проверить окна и двери, вентиляцию, электрощит, системы водоснабжения и канализации.

Особое внимание следует уделить счетчикам. Необходимо проверить их состояние, наличие пломб и зафиксировать начальные показания. В дальнейшем эти данные могут понадобиться для правильного начисления платы за коммунальные услуги.

Как действовать, если обнаружены недостатки

Если во время осмотра были обнаружены дефекты или несоответствие квартиры условиям договора, оставлять это только на словах не стоит. Все недостатки нужно зафиксировать документально.

Замечания можно внести в дефектный акт или другой документ, составляемый по результатам осмотра. При этом каждый недостаток желательно описывать как можно конкретнее.

Например, вместо формулировки "проблема с окном" лучше написать: "поврежден уплотнитель правого окна в жилой комнате".

Дополнительно стоит сделать фото и видео каждого дефекта. Также желательно получить подпись представителя застройщика на документе с замечаниями.

По возможности в документе следует предусмотреть повторный осмотр квартиры после того, как застройщик устранит выявленные недостатки.

Когда не стоит подписывать акт приема-передачи

Особой осторожности требуют документы, в которых покупатель подтверждает, что не имеет никаких претензий к состоянию квартиры.

Если при осмотре выявлены существенные недостатки, безоговорочное подписание акта об их отсутствии может затруднить дальнейшее урегулирование спора с застройщиком.

В такой ситуации недостатки нужно максимально подробно внести в дефектный акт или оформить письменную претензию. В документе следует указать, какие именно работы необходимо выполнить и в какой срок застройщик должен их провести.

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