Купівля квартири в новобудові: що обов’язково зробити перед отриманням ключів

Молода пара отримує ключі від квартири. Фото: Magnific

Отримання ключів від квартири у новобудові — довгоочікувана подія для кожного покупця. Проте сама передача житла ще не означає, що всі юридичні та практичні питання завершені. Перед підписанням документів важливо перевірити відповідність квартири умовам договору, зафіксувати всі недоліки та отримати необхідні документи для оформлення права власності.

Про те, як правильно прийняти квартиру від забудовника, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Реклама

Які документи треба перевірити

Передусім майбутньому власнику варто переконатися, що його право вимагати передачу квартири оформлене належним чином.

Якщо житло купували через відступлення права вимоги або заміну сторони в інвестиційному договорі, необхідно перевірити, чи був забудовник належним чином повідомлений про зміну особи, яка має право вимагати передачу об’єкта.

Питання відступлення права вимоги та заміни кредитора регулюються, зокрема, статтями 512–519 Цивільного кодексу України. Однак остаточно орієнтуватися потрібно також на умови конкретного договору із забудовником, адже він може містити окремі вимоги щодо передачі прав іншій особі.

Читайте також:

Одним із варіантів підтвердження зміни інвестора є тристоронній договір між забудовником, попереднім інвестором та новим покупцем. Такий документ підтверджує участь забудовника в оформленні переходу відповідних прав.

Також варто отримати від забудовника довідку про повну оплату вартості квартири. Вона допоможе підтвердити, що покупець не має невиконаних фінансових зобов’язань, зокрема тих, які могли виникнути на попередніх етапах придбання житла.

Що треба перевірити у квартирі

До приймання квартири краще підготуватися заздалегідь. Для перевірки житла варто мати:

інвестиційний договір або договір про придбання майнових прав;

усі додатки до договору з характеристиками квартири, переліком матеріалів і передбачених робіт;

план квартири та документи з її технічними характеристиками;

рулетку, будівельний рівень, лазерний далекомір та, за можливості, тестер напруги.

Під час огляду фактичний стан квартири потрібно зіставляти не із загальними очікуваннями покупця, а саме з тим, що забудовник зобов’язався передати відповідно до договору та його додатків.

Оцінювати квартиру лише за зовнішнім виглядом недостатньо. Необхідно перевірити стан основних конструкцій та справність інженерних систем.

Зокрема, варто оглянути стіни, підлогу та стяжку, перевірити вікна й двері, вентиляцію, електрощиток, системи водопостачання та каналізації.

Окрему увагу слід приділити лічильникам. Потрібно перевірити їхній стан, наявність пломб і зафіксувати початкові показники. Надалі ці дані можуть знадобитися для правильного нарахування плати за комунальні послуги.

Як діяти, якщо помітили недоліки

Якщо під час огляду виявили дефекти або невідповідність квартири умовам договору, залишати це лише на словах не варто. Усі недоліки потрібно зафіксувати документально.

Зауваження можна внести до дефектного акта або іншого документа, який складається за результатами огляду. При цьому кожен недолік бажано описувати якомога конкретніше.

Наприклад, замість формулювання "проблема з вікном" краще написати: "пошкоджено ущільнювач правого вікна у житловій кімнаті".

Додатково варто зробити фото та відео кожного дефекту. Також бажано отримати підпис представника забудовника на документі із зауваженнями.

За можливості в документі варто передбачити повторний огляд квартири після того, як забудовник усуне виявлені недоліки.

Коли не варто підписувати акт приймання-передачі

Особливої обережності потребують документи, у яких покупець підтверджує, що не має жодних претензій до стану квартири.

Якщо під час огляду виявлено істотні недоліки, беззастережне підписання акта про їх відсутність може ускладнити подальше вирішення спору із забудовником.

У такій ситуації недоліки потрібно максимально детально внести до дефектного акта або оформити письмову претензію. У документі варто зазначити, які саме роботи необхідно виконати та у який строк забудовник має їх провести.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як відрізняються ціни на квартири в новобудовах та старому житловому фонді Києва. Стартова ціна квадратного метра на первинному ринку Києва становить 1 410 доларів. На вторинному ринку в будинках, зведених після 2010 року, вартість квадратного метра багато в чому залежить від планування.

Також Новини.LIVE писали, як не купити квартиру, якої ніколи не буде. На ринку нерухомості в Україні діє велика кількість аферистів. Тож варто розуміти, як не натрапити на "фантомного" забудовника.