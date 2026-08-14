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Головна Економіка Квартира в новобудові: як не купити житло, якого ніколи не буде

Квартира в новобудові: як не купити житло, якого ніколи не буде

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 15:05
Фантомні забудовники: як не купити квартиру в ЖК, якого ніколи не буде
Будівництво житлового комплексу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нерідко трапляються ситуації, коли людина довгий час відкладала гроші, знайшла житловий комплекс, який сподобався, підписала договір і внесла перший платіж. А через рік з’ясовується, що будівництво зупинилося, а керівник компанії-забудовника зник разом із коштами інвесторів.

Експерт із розвитку агентств нерухомості Максим Маршал розповів, як вберегтися від таких шахраїв та на що варто звернути увагу перед вкладенням грошей у новобудову, передають Новини.LIVE

Як діють аферисти

За словами фахівця, зазвичай шахраї створюють привабливий сайт, орендують офіс, наймають менеджерів із продажу та запускають активну рекламну кампанію.

Ціни на квартири при цьому часто встановлюють трохи нижчими за ринкові, щоб зацікавити покупців. На будівельному майданчику можуть навіть розпочати певні роботи, створюючи видимість реального будівництва. 

Проте насправді у компанії може не бути повного пакета дозвільних документів або достатнього фінансування для завершення проєкту.

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Тому важливо впевнитися ще до підписання угоди та передачі грошей, чи не продають вам квартиру в будинку, якого ніколи не буде.

Перевірте всі документи забудовника

Зокрема, варто вимагати документи на земельну ділянку — право власності або оренди із відповідним цільовим призначенням, містобудівні умови та обмеження, дозвіл на будівництво, а також дані щодо генерального підрядника.

Важливо не просто подивитися на документи, які показує забудовник, а перевірити інформацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Дослідіть історію компанії

Ще до підписання договору варто перевірити репутацію забудовника.

Потрібно знайти інформацію про засновників компанії, подивитися на її попередні проєкти та з’ясувати, чи були проблеми зі здачею будинків, затримки будівництва або скарги від інвесторів.

Якщо про компанію практично немає інформації, немає завершених проєктів або її історію неможливо нормально перевірити, це має стати серйозним сигналом для потенційного покупця.

Перед купівлею варто проконсультуватися з юристом

Купівля квартири — одна з найбільших фінансових інвестицій для більшості людей. Тому економити на юридичній перевірці договору та документів забудовника не варто.

Юрист, який спеціалізується на нерухомості, може перевірити документи, проаналізувати умови договору та звернути увагу на ризики, які покупець може не помітити самостійно.

Надто низька ціна має насторожити

Одним із найпоширеніших способів привернути увагу покупців є пропозиція квартири за ціною, яка помітно нижча за ринкову.

Тому надто вигідна вартість не повинна ставати причиною для поспішного рішення. Навпаки, це привід ретельніше перевірити забудовника, документи на землю, дозвільні документи та сам договір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть тимчасово не платити іпотеку.  Скористатися цим правом можуть громадяни, які придбали житло за програмою "Житло для ВПО" або за іншими пільговими кредитними програмами. Для оформлення призупинення виплат необхідно пройти встановлену процедуру.

Також Новини.LIVE писали, чи можуть покупці квартир отримати компенсацію, якщо забудовник не здав вчасно ЖК в експлуатацію. Верховний Суд вже розглядав подібні справи. Проте отримати гроші вдалося не всім заявникам. 

будівництво купити квартиру житловий комплекс
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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