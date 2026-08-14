Фантомные застройщики: как не купить квартиру в жилом комплексе, которого никогда не будет

Строительство жилого комплекса в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Нередко возникают ситуации, когда человек долго копил деньги, нашел понравившийся жилой комплекс, подписал договор и внес первый платеж. А через год выясняется, что строительство остановлено, а руководитель компании-застройщика скрылся вместе со средствами инвесторов.

Эксперт по развитию агентств недвижимости Максим Маршал рассказал, как уберечься от таких мошенников и на что стоит обратить внимание перед вложением денег в новостройку, передают Новини.LIVE.

Как действуют мошенники

По словам специалиста, обычно мошенники создают привлекательный сайт, арендуют офис, нанимают менеджеров по продажам и запускают активную рекламную кампанию.

Цены на квартиры при этом часто устанавливают чуть ниже рыночных, чтобы заинтересовать покупателей. На строительной площадке могут даже начать определенные работы, создавая видимость реального строительства.

Однако на самом деле у компании может не быть полного пакета разрешительных документов или достаточного финансирования для завершения проекта.

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Поэтому важно убедиться еще до подписания договора и передачи денег, не продают ли вам квартиру в доме, которого никогда не будет.

Проверьте все документы застройщика

В частности, стоит потребовать документы на земельный участок — право собственности или аренды с соответствующим целевым назначением, градостроительные условия и ограничения, разрешение на строительство, а также данные о генеральном подрядчике.

Важно не просто взглянуть на документы, которые показывает застройщик, а проверить информацию в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Изучите историю компании

Еще до подписания договора стоит проверить репутацию застройщика.

Необходимо найти информацию об учредителях компании, ознакомиться с ее предыдущими проектами и выяснить, были ли проблемы со сдачей домов, задержки строительства или жалобы от инвесторов.

Если о компании практически нет информации, нет завершенных проектов или ее историю невозможно нормально проверить, это должно стать серьезным сигналом для потенциального покупателя.

Перед покупкой стоит проконсультироваться с юристом

Покупка квартиры — одна из крупнейших финансовых инвестиций для большинства людей. Поэтому экономить на юридической проверке договора и документов застройщика не стоит.

Юрист, специализирующийся на недвижимости, может проверить документы, проанализировать условия договора и обратить внимание на риски, которые покупатель может не заметить самостоятельно.

Слишком низкая цена должна насторожить

Один из самых распространенных способов привлечь внимание покупателей — предложение квартиры по цене, которая заметно ниже рыночной.

Поэтому слишком выгодная цена не должна становиться поводом для поспешного решения. Наоборот, это повод тщательнее проверить застройщика, документы на землю, разрешительные документы и сам договор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут временно не платить ипотеку. Воспользоваться этим правом могут граждане, которые приобрели жилье по программе "Жилье для ВПЛ" или по другим льготным кредитным программам. Для оформления приостановки выплат необходимо пройти установленную процедуру.

Также Новини.LIVE писали о том, могут ли покупатели квартир получить компенсацию, если застройщик не сдал жилой комплекс в эксплуатацию в срок. Верховный Суд уже рассматривал подобные дела. Однако получить деньги удалось не всем заявителям.