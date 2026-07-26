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Главная Экономика Задержка ввода ЖК в эксплуатацию: могут ли покупатели квартир получить компенсацию

Задержка ввода ЖК в эксплуатацию: могут ли покупатели квартир получить компенсацию

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 10:05
Квартира в новостройке: можно ли получить компенсацию за задержку сдачи дома
Строительство жилого комплекса, ключи от квартиры на столе. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Покупатель, вложивший средства в квартиру в новостройке, но так и не дождавшийся ввода дома в эксплуатацию, может рассчитывать на возмещение морального ущерба. В то же время требовать многомиллионную пеню только из-за просрочки застройщика не получится, если между сторонами заключен договор купли-продажи имущественных прав, а не договор о выполнении работ или оказании услуг.

О том, к какому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев спор между покупателем жилья и муниципальным застройщиком, рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Почему возник спор

В 2021 году мужчина заключил с КП "Житлоинвестбуд-УКБ" договор купли-продажи имущественных прав на квартиру в жилом комплексе. Стоимость жилья составляла почти 995 тыс. грн, из которых он уплатил 575 тыс. грн.

Согласно договору, дом должен был быть введен в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Однако этого не произошло, а покупатель не получил ни объяснений по поводу задержки, ни предложений об изменении сроков завершения строительства.

После этого он обратился к застройщику с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные средства. Кроме того, покупатель просил компенсировать расходы на аренду жилья, взыскать более 3,6 млн грн пени за просрочку ввода дома в эксплуатацию и выплатить 30 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда.

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Суды первой и апелляционной инстанций согласились лишь частично. Они расторгли договор и обязали предприятие вернуть 575 тыс. грн, но отказали в взыскании пени, убытков и морального вреда.

Почему взыскать пени не удалось

Рассмотрев дело, Верховный Суд согласился с тем, что оснований для взыскания пени нет.

Суд пояснил, что положения Закона Украины "О защите прав потребителей", предусматривающие пени за каждый день просрочки, применяются только к договорам о выполнении работ или оказании услуг.

В данном случае стороны заключили договор купли-продажи имущественных прав на квартиру. То есть предприятие выступало продавцом, а не исполнителем работ или поставщиком услуг. Именно поэтому применять указанную норму закона невозможно.

Также Верховный Суд согласился с отказом в возмещении расходов на аренду жилья. Истец не смог доказать, что эти расходы были непосредственным следствием нарушения застройщиком своих обязательств.

Почему присудили моральный ущерб

В то же время кассационный суд не согласился с выводами предыдущих инстанций относительно морального вреда.

Верховный Суд подчеркнул, что факт нарушения прав покупателя уже был установлен, ведь договор пришлось расторгнуть из-за существенного неисполнения его условий застройщиком. При таких обстоятельствах потребитель имеет право требовать компенсацию морального вреда даже в том случае, когда такая возможность прямо не прописана в договоре.

Суд также подчеркнул, что в спорах данной категории противоправность действий ответчика презумптивно признается, и именно ответчик должен доказать отсутствие своей вины.

Учитывая характер нарушения, переживания покупателя и принципы разумности и справедливости, Верховный Суд частично удовлетворил требование о возмещении морального вреда и присудил 3 тыс. грн компенсации.

В остальной части решения предыдущих судов остались без изменений. Постановление Верховного Суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

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квартиры компенсация застройщики жилой комплекс
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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