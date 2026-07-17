Цены на квартиры обновились: где самые дорогие и самые доступные новостройки в Украине (инфографика)

Люди в новой квартире, новостройки в Киеве. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Стоимость жилья на первичном рынке в большинстве украинских городов за последний год выросла. Наибольший рост цен зафиксирован в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах, тогда как в нескольких городах стоимость квадратного метра практически не изменилась.

Новини.LIVE рассказывают, в каких городах Украины квартиры в новостройках дорожают самыми быстрыми темпами.

Где цены на первичном рынке росли быстрее всего

По данным аналитиков ЛУН, лидером по темпам подорожания новостроек стала Винница, где средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 26%.

Второе место занял Ивано-Франковск с годовым ростом 24%.

На третьей строчке оказался Тернополь, где жилье на первичном рынке подорожало на 23%.

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Также заметный рост стоимости жилья зафиксирован в:

Черновцах (+22%);

Хмельницком (+21%);

Житомире (+20%);

Львове (+14%);

Ровно (+13%);

Одессе (+12%);

Киеве, Черкассах и Чернигове (по +11%).

Медленнее всего цены росли в Харькове (+3%) и Кропивницком (+1%). В Запорожье и Сумах средняя стоимость квадратного метра за год вообще не изменилась.

В каких городах самые дорогие новостройки

Несмотря на стремительный рост цен в ряде регионов, самое дорогое жилье на первичном рынке продается во Львове. Здесь средняя стоимость квадратного метра составляет 67,5 тыс. грн.

На втором месте находится Киев, где квадратный метр в новостройках стоит в среднем 61,1 тыс. грн.

В пятерку городов с самым дорогим жильем на первичном рынке также вошли:

Винница — 53,1 тыс. грн за м²;

Ужгород — 53,1 тыс. грн за м²;

Одесса — 52 тыс. грн за м²;

Черновцы — 51,5 тыс. грн за м².

Самое доступное жилье среди представленных городов можно приобрести в Запорожье, где средняя цена квадратного метра составляет 24,1 тыс. грн. Также относительно низкие цены сохраняются в Сумах (26 тыс. грн) и Харькове (28,6 тыс. грн).

Как изменилась стоимость квартир на первичном рынке. График: Новини.LIVE

Где сдается больше всего нового жилья

Анализ объемов жилья, введенного в эксплуатацию за последние четыре квартала, свидетельствует о разнонаправленных тенденциях в разных регионах Украины. Крупнейшие города демонстрируют умеренное сокращение показателей, тогда как ряд областных центров значительно нарастил темпы строительства.

Так, в Киеве за год в эксплуатацию ввели 12 020 квартир, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во Львове спад оказался еще более заметным — количество сданных квартир сократилось на 26%, до 4 630.

В то же время другие города продемонстрировали стремительный рост. В Виннице за четыре квартала сдали 2 290 квартир — это на 89% больше, чем годом ранее. В Черновцах объем введенного жилья увеличился на 133%, до 620 квартир.

Наибольший прирост зафиксировали в Николаеве: благодаря эффекту низкой базы количество сданных квартир выросло на 541%, хотя общий показатель составил 290 квартир.

Несмотря на замедление темпов, Киев остается бесспорным лидером по количеству нового жилья. Второе место занимает Одесса, где за отчетный период ввели в эксплуатацию 5 250 квартир, а третье место удерживает Львов.

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Также Новини.LIVE писали о том, что запрещено делать в квартире и подъезде в Украине. Владелец жилья может изменять внутреннюю отделку квартиры. Но он не имеет права вмешиваться в общее имущество дома, нарушать правила пожарной безопасности или создавать неудобства для соседей.