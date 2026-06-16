Выгодная недвижимость: какое жилье из старого фонда наиболее ценится на рынке

Квартиры в старом жилом фонде. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Квартиры в домах старого жилого фонда по-прежнему пользуются спросом у покупателей. Для некоторых главным преимуществом остается более доступная цена по сравнению с новостройками, а другие, наоборот, готовы платить больше за жилье с историей, хорошим расположением и особой архитектурой.

О том, какие квартиры из старого жилого фонда ценятся на рынке и что будет со стоимостью такого жилья, в интервью Новини.LIVE рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Какое жилье из старого жилого фонда ценится на рынке

По словам эксперта, наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве. Прежде всего речь идет об исторических домах в центральных районах крупных городов, прошедших качественную реставрацию, а также о классических "сталинках".

Популярность такого жилья объясняется сразу несколькими факторами. Один из главных — ограниченное предложение. Новые исторические дома не строятся, поэтому количество таких объектов на рынке остается неизменным. Кроме того, покупателей привлекают особенности самих квартир:

большие окна;

высокие потолки;

толстые кирпичные стены;

хорошая шумоизоляция;

расположение в районах с давно сформировавшейся инфраструктурой.

В Киеве, Львове и Одессе цены на квартиры в ухоженных исторических домах нередко превышают стоимость жилья комфорт-класса в современных жилых комплексах.

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"Для сравнения, в Киеве речь идет о 2 300-2 500 долларов в противовес 1 750 долларам средневзвешенной стоимости на первичке. Покупатели фактически платят за локацию, архитектуру и дефицитность такого продукта", — уточнила Виктория Берещак.

Хорошие перспективы также имеют дома старого фонда, где провели комплексную модернизацию. Речь идет об обновлении фасадов и кровель, замене инженерных сетей, ремонте подъездов и модернизации лифтов.

После таких работ старый жилой фонд может успешно конкурировать с новостройками по уровню комфорта, при этом сохраняя свои преимущества — удачное расположение и развитую инфраструктуру района.

"Именно поэтому сегодня инвестиционная ценность старого фонда определяется не возрастом здания, а его уникальностью и качеством управления", — пояснила эксперт.

Что будет с ценами на квартиры в старом жилом фонде

Что касается будущего цен на квартиры старого жилого фонда, то, по мнению эксперта, единого сценария для всех объектов не будет. Напротив, этот сегмент рынка будет все больше разделяться в зависимости от качества жилья.

"Ликвидные объекты — исторические дома, качественные "сталинки", жилье в центральных районах и модернизированных домах — с большой вероятностью продолжат удерживать свою стоимость или дорожать вместе с рынком", — убеждена Берещак.

Причина заключается в том, что количество таких объектов ограничено, а спрос на них остается стабильным.

В то же время жилье в домах, которые имеют высокий уровень физического износа и не соответствуют современным требованиям к комфорту, может постепенно терять свои позиции на рынке.

Если такие дома не модернизировать, расходы на их содержание с каждым годом будут только расти. Это напрямую повлияет на желание покупателей вкладывать средства в подобную недвижимость.

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