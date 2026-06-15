Недвижимость в ЕС: в каких городах сложнее всего купить собственное жилье

Сколько времени нужно откладывать на собственное жилье в ЕС. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Жителям Праги сегодня сложнее всего приобрести собственное жилье среди всех крупных городов Европы. Чтобы купить новую квартиру, человеку со средним уровнем дохода придется откладывать весь свой заработок почти 16 лет.

О том, в каких городах стран ЕС сложнее всего приобрести собственное жилье, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание Czechia-online.

Сколько лет нужно откладывать жителям Праги, чтобы приобрести собственное жилье

Согласно аналитическому отчету, столица Чехии заняла первое место в рейтинге европейских городов по "недоступности жилья". Для приобретения новой квартиры площадью 70 квадратных метров жителю Праги нужно накопить сумму, равную 15,9 его годовых доходов.

Эксперты отмечают, что за последний год ситуация на рынке недвижимости стала еще сложнее. По сравнению с предыдущим исследованием показатель вырос на 0,4 годовой зарплаты. Это означает, что жилье продолжает дорожать быстрее, чем растут доходы населения.

Как Прага оказалась в лидерах "антирейтинга"

Основной причиной такой ситуации аналитики называют стремительное повышение стоимости квартир. За последние десять лет цены на новое жилье в Праге выросли почти на 180%. В то же время средняя заработная плата за этот период увеличилась лишь примерно на 80%. Из-за этого приобрести собственное жилье для многих жителей города становится все сложнее.

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Подобная тенденция наблюдается и во втором по величине городе Чехии — Брно. Там для покупки квартиры площадью 70 квадратных метров нужно накопить сумму, эквивалентную примерно 13 годовым зарплатам.

В каких городах ЕС сложнее всего приобрести собственное жилье

В шестерку европейских городов, где для покупки квартиры площадью 70 квадратных метров нужно работать дольше всего, также вошли:

Прага (Чехия) — 15,9 годового дохода;

Братислава (Словакия) — 13,9 годового дохода;

Мюнхен (Германия) — 10,9 годового дохода;

Варшава (Польша) — 9,2 годового дохода;

Берлин (Германия) — 8,4 годового дохода;

Вена (Австрия) — 8,1 годового дохода.

Авторы исследования отмечают, что из-за высоких цен молодые семьи часто сталкиваются с непростым выбором. Многие вынуждены оформлять долгосрочные ипотечные кредиты на десятки лет, а часть людей вообще откладывает покупку собственного жилья на неопределенный срок.

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