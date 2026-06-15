Нерухомість в ЄС: в яких містах найважче купити власне житло

Як довго потрібно відкладати на власне житло в ЄС. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Мешканцям Праги сьогодні найскладніше придбати власне житло серед усіх великих міст Європи. Щоб купити нову квартиру, людині із середнім рівнем доходу доведеться відкладати весь свій заробіток майже 16 років.

Про те, в яких містах країн ЄС найважче придбати власне жило, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання Czechia-online.

Скільки років потрібно відкладати мешканцям Праги, щоб придбати власне житло

Згідно з аналітичним звітом, столиця Чехії посіла перше місце в рейтингу європейських міст за "недоступністю житла". Для придбання нової квартири площею 70 квадратних метрів жителю Праги потрібно накопичити суму, яка дорівнює 15,9 його річних доходів.

Експерти зазначають, що за останній рік ситуація на ринку нерухомості стала ще складнішою. Порівняно з попереднім дослідженням показник зріс на 0,4 річної зарплати. Це означає, що житло продовжує дорожчати швидше, ніж зростають доходи населення.

Як Прага опинилась в лідерах "антирейтингу"

Основною причиною такої ситуації аналітики називають стрімке підвищення вартості квартир. За останні десять років ціни на нове житло в Празі зросли майже на 180%. Водночас середня заробітна плата за цей період збільшилася лише приблизно на 80%. Через це придбати власне житло для багатьох мешканців міста стає дедалі складніше.

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Подібна тенденція спостерігається і в другому за величиною місті Чехії — Брно. Там для купівлі квартири площею 70 квадратних метрів потрібно накопичити суму, еквівалентну приблизно 13 річним зарплатам.

В яких містах ЄС найважче придбати власне житло

До шістки європейських міст, де для купівлі квартири площею 70 квадратних метрів потрібно працювати найдовше, також увійшли:

Прага (Чехія) — 15,9 річного доходу;

Братислава (Словаччина) — 13,9 річного доходу;

Мюнхен (Німеччина) — 10,9 річного доходу;

Варшава (Польща) — 9,2 річного доходу;

Берлін (Німеччина) — 8,4 річного доходу;

Відень (Австрія) — 8,1 річного доходу.

Автори дослідження наголошують, що через високі ціни молоді сім’ї часто опиняються перед непростим вибором. Багато хто змушений оформлювати довгострокові іпотечні кредити на десятки років, а частина людей взагалі відкладає покупку власного житла на невизначений термін.

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