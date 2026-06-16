Вигідна нерухомість: яке житло зі старого фонду найбільше цінується на ринку

Квартири в старому житловому фонді. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Квартири в будинках старого житлового фонду й надалі мають попит серед покупців. Для декого головною перевагою залишається доступніша ціна порівняно з новобудовами, а інші навпаки — готові платити більше за житло з історією, гарною локацією та особливою архітектурою.

Про те, які квартири зі старого житлового фонду цінуються на ринку та що буде з вартістю такого житла, в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Яке житло зі старого житлового фонду цінується на ринку

За словами експертки, найбільшу ринкову та інвестиційну цінність сьогодні мають об'єкти, характеристики яких практично неможливо відтворити в сучасному будівництві. Насамперед йдеться про історичні будинки в центральних районах великих міст, які пройшли якісну реставрацію, а також про класичні "сталінки".

Популярність такого житла пояснюється одразу кількома факторами. Один із головних — обмежена пропозиція. Нові історичні будинки не будуються, тому кількість таких об'єктів на ринку залишається незмінною. Крім того, покупців приваблюють особливості самих квартир:

великі вікна;

високі стелі;

товсті цегляні стіни;

хороша шумоізоляція;

розташування в районах із давно сформованою інфраструктурою.

У Києві, Львові та Одесі ціни на квартири в доглянутих історичних будинках нерідко перевищують вартість житла комфорт-класу в сучасних житлових комплексах.

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"Для порівняння у Києві йдеться про 2 300-2 500 доларів на противагу 1 750 доларів середньозваженій вартості на первинці. Покупці фактично платять за локацію, архітектуру та дефіцитність такого продукту", — уточнила Вікторія Берещак.

Хороші перспективи також мають будинки старого фонду, де провели комплексну модернізацію. Йдеться про оновлення фасадів і покрівель, заміну інженерних мереж, ремонт під'їздів та модернізацію ліфтів.

Після таких робіт старий житловий фонд може успішно конкурувати з новобудовами за рівнем комфорту, водночас зберігаючи свої переваги — вдале розташування та розвинену інфраструктуру району.

"Саме тому сьогодні інвестиційна цінність старого фонду визначається не віком будівлі, а її унікальністю та якістю управління", — пояснила експертка.

Що буде з цінами на квартири у старому житловому фонді

Щодо майбутнього цін на квартири старого житлового фонду, то, на думку експертки, однакового сценарію для всіх об'єктів не буде. Навпаки, цей сегмент ринку дедалі більше розділятиметься залежно від якості житла.

"Ліквідні об'єкти — історичні будинки, якісні "сталінки", житло в центральних районах та модернізованих будинках з великою ймовірністю продовжать утримувати свою вартість або дорожчати разом із ринком", — переконана Берещак.

Причина полягає в тому, що кількість таких об'єктів обмежена, а попит на них залишається стабільним.

Водночас житло в будинках, які мають високий рівень фізичного зносу та не відповідають сучасним вимогам до комфорту, може поступово втрачати свої позиції на ринку.

Якщо такі будинки не модернізувати, витрати на їх утримання з кожним роком лише зростатимуть. Це безпосередньо впливатиме на бажання покупців вкладати кошти в подібну нерухомість.

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