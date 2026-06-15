Ціле містечко продають за смішні гроші: що отримає покупець за 280 тис. доларів

В Австралії продають ціле містечко. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

У штаті Квінсленд виставили на продаж містечко Куладді, яке вважається найменшим населеним пунктом Австралії з власним поштовим індексом. Його вартість оцінили всього у 400 тисяч австралійських доларів.

Про те, що отримає покупець заплативши трохи більше ніж 280. тис. доларів США, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ABC.

Що отримає покупець, придбавши містечко в Австралії

Зараз у Куладді живуть лише двоє людей — нинішні власники містечка Керол Ярроу та Джо Корнел. Вони керували ним протягом трьох років, а тепер вирішили передати справу новим господарям. Разом із містечком покупець отримає:

кафе;

мотель;

магазин;

поштове відділення;

будинок із чотирма спальнями;

придорожній комплекс Foxtrap Roadhouse.

Але й роботи буде чимало: новому власнику доведеться одночасно виконувати обов’язки поштаря, продавця, керівника мотелю та закладу харчування.

Колись Куладді було значно більшим. У минулому столітті тут проживало близько 270 людей. Однак після закриття залізничної станції та школи населення почало швидко скорочуватися.

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Кого може зацікавити незвична пропозиція

Куладді розташоване приблизно за дев’ять годин їзди від Брісбена. Хоча постійних мешканців тут майже немає, через містечко регулярно проїжджають туристи, фермери та мандрівники.

За словами власників, за останні роки їм вдалося підтримати роботу місцевого бізнесу, оживити громаду та повернути проведення різних заходів. Тепер вони шукають людей, які зможуть продовжити розвиток цього незвичного містечка.

Рієлтори називають Куладді унікальною пропозицією на ринку. Вони вважають, що завдяки кільком стабільним джерелам доходу містечко може стати цікавою інвестицією для підприємців.

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