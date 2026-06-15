Целый городок продают за смешные деньги: что получит покупатель за 280 тыс. долларов

В Австралии продают целый городок. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

В штате Квинсленд выставлен на продажу городок Куладди, который считается самым маленьким населенным пунктом Австралии с собственным почтовым индексом. Его стоимость оценили всего в 400 тысяч австралийских долларов.

О том, что получит покупатель, заплатив чуть более 280 тысяч долларов США, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ABC.

Что получит покупатель, приобретя город в Австралии

Сейчас в Куладди живут только два человека — нынешние владельцы городка Кэрол Ярроу и Джо Корнел. Они управляли им в течение трех лет, а теперь решили передать дело новым хозяевам. Вместе с городком покупатель получит:

кафе;

мотель;

магазин;

почтовое отделение;

дом с четырьмя спальнями;

придорожный комплекс Foxtrap Roadhouse.

Но и работы будет немало: новому владельцу придется одновременно выполнять обязанности почтальона, продавца, руководителя мотеля и заведения общественного питания.

Когда-то Куладди был гораздо больше. В прошлом веке здесь проживало около 270 человек. Однако после закрытия железнодорожной станции и школы население начало быстро сокращаться.

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Кого может заинтересовать необычное предложение

Куладди расположено примерно в девяти часах езды от Брисбена. Хотя постоянных жителей здесь почти нет, через городок регулярно проезжают туристы, фермеры и путешественники.

По словам владельцев, за последние годы им удалось поддержать работу местного бизнеса, оживить сообщество и возобновить проведение различных мероприятий. Теперь они ищут людей, которые смогут продолжить развитие этого необычного городка.

Риэлторы называют Куладди уникальным предложением на рынке. Они считают, что благодаря нескольким стабильным источникам дохода город может стать интересной инвестицией для предпринимателей.

Ранее Новини.LIVE писали, что среди крупных европейских городов именно в Праге сейчас сложнее всего купить собственное жилье. Человеку со средней зарплатой пришлось бы откладывать весь доход почти 16 лет, чтобы приобрести себе квартиру.

Также Новини.LIVE рассказывали, что земля в Таиланде стоит относительно недорого, поэтому страна привлекает много иностранных инвесторов. Но здесь есть важный нюанс: иностранцы не могут напрямую владеть землей или недвижимостью на свое имя. Впрочем, существуют законные способы обойти это ограничение.