Шум, курение и заваленные вещами коридоры: какое наказание грозит жильцам многоэтажек

Что запрещено делать жильцам многоквартирных домов. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Когда люди покупают квартиру, продавцы часто подчеркивают, что район хороший, рядом есть все необходимое для жизни, удобная транспортная развязка, тихие и приветливые соседи. Но на практике жизнь в многоквартирном доме не всегда оказывается такой беззаботной. Шумные ремонты за стеной, сигаретный дым в подъезде или громкая музыка посреди ночи могут серьезно испортить ваш комфорт. Часто владельцы квартир считают, что после покупки жилья могут делать все, что вздумается. На самом деле это не так.

О том, каких правил должны придерживаться жильцы многоквартирных домов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что относится к частной собственности человека

Проживание в многоквартирном доме предполагает определенные ограничения для жильцов. Право собственности не является безграничным: оно действует только до той границы, где не нарушаются права других совладельцев на отдых, безопасную среду, тишину и надлежащие условия проживания.

Для определения границ личного имущества следует обратиться к технической документации и документам, подтверждающим право собственности на квартиру:

Стены и отделка: обои, краска, декоративная штукатурка, керамическая плитка принадлежат владельцу квартиры. Вы можете самостоятельно изменять их внешний вид. Однако при перепланировке необходимо установить, является ли стена несущей или общей конструкцией дома. Для этого стоит обратиться в БТИ.

обои, краска, декоративная штукатурка, керамическая плитка принадлежат владельцу квартиры. Вы можете самостоятельно изменять их внешний вид. Однако при перепланировке необходимо установить, является ли стена несущей или общей конструкцией дома. Для этого стоит обратиться в БТИ. Потолок и пол: личной собственностью считается только декоративное покрытие: побелка, натяжной или подвесной потолок, ламинат, паркет и т. п. Бетонные перекрытия являются общим имуществом совладельцев дома.

личной собственностью считается только декоративное покрытие: побелка, натяжной или подвесной потолок, ламинат, паркет и т. п. Бетонные перекрытия являются общим имуществом совладельцев дома. Инженерные сети: общие стояки водоснабжения, канализации и отопления относятся к общему имуществу. Зато ответвления труб, обеспечивающие работу сантехники в квартире, находятся в ведении владельца.

общие стояки водоснабжения, канализации и отопления относятся к общему имуществу. Зато ответвления труб, обеспечивающие работу сантехники в квартире, находятся в ведении владельца. Система отопления: радиаторы являются частью единой системы теплоснабжения дома. Самовольное перемещение батарей, их демонтаж или установка оборудования другой мощности без согласованного проекта является нарушением установленных правил.

радиаторы являются частью единой системы теплоснабжения дома. Самовольное перемещение батарей, их демонтаж или установка оборудования другой мощности без согласованного проекта является нарушением установленных правил. Окна: оконные конструкции и стеклопакеты принадлежат владельцу жилья. В то же время в домах, имеющих историческую или архитектурную ценность, изменение внешнего вида фасада может быть ограничено законодательством или местными правилами благоустройства.

В соответствии со статьей 319 Гражданского кодекса Украины собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Однако любые действия должны соответствовать требованиям закона и общепризнанным моральным принципам общества.

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Владелец может самостоятельно решать вопросы внутренней обстановки жилья: выбирать дизайн интерьера, режим проживания, оставлять квартиру на длительное время без присмотра или использовать ее для личных нужд. Однако закон устанавливает и определенные ограничения:

громкая музыка, пение, крики и другие источники бытового шума запрещены с 22:00 до 08:00;

ремонтные работы в будние дни нельзя проводить с 21:00 до 08:00.

В праздничные и нерабочие дни шумный ремонт возможен только с согласия соседей. Кроме того, перед началом работ жильцов соседних квартир нужно предупредить.

Что относится к общему имуществу жильцов многоэтажного дома

Согласно статье 382 ГК Украины все владельцы квартир и нежилых помещений являются совладельцами имущества общего пользования. К нему относятся:

лифты;

подъезды;

тамбуры;

коридоры;

лестничные клетки;

технические помещения;

несущие конструкции здания;

придомовая территория и объекты на ней;

инженерные сети, обслуживающие несколько квартир.

Пользование такими объектами осуществляется с учетом интересов всех совладельцев и в соответствии с требованиями законодательства.

Почему нельзя загромождать коридоры

Шкафы, старая мебель, велосипеды и другие личные вещи в коридорах или тамбурах могут стать причиной штрафа по статье 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

от 1 700 до 3 400 грн — для граждан;

от 3 400 грн до 5 100 грн — для должностных лиц.

Такие предметы нарушают правила пожарной безопасности и могут помешать эвакуации во время чрезвычайной ситуации. Если соседи не реагируют на замечания о загромождении общих помещений, другие жильцы могут обратиться в ОСМД, управляющую компанию, полицию или даже в суд.

Где в многоквартирном доме запрещено курить

Одной из самых частых причин конфликтов между соседями остается курение в местах общего пользования. Делать это в подъездах, лифтах, тамбурах, на лестничных клетках и в других общих помещениях жилых домов запрещено. За нарушение предусмотрен штраф — от 51 до 170 грн.

Обоснование, что человек курит у собственной двери, не является оправданием, ведь подъезд считается общественным местом.

Что касается балконов или "курения в собственное окно", ситуация сложнее. Если дым регулярно попадает в квартиры соседей и доставляет им неудобства или наносит вред здоровью, они имеют право обратиться в суд и требовать устранения нарушений и компенсации морального вреда.

"Владелец имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом", — отмечается в статье 391 Гражданского кодекса Украины.

Поэтому для комфортной жизни в многоквартирном доме стоит не только знать свои права, но и ответственно относиться к комфорту остальных жильцов. Это поможет избежать споров с соседями, штрафов и судебных процессов.

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Также Новини.LIVE рассказывали, что для внутренне перемещенных лиц в Украине действует государственная программа жилья, которая дает возможность бесплатно проживать в общежитиях и коммунальном жилом фонде. Правительство внесло изменения в постановление №930 от 1 сентября 2023 года и обновило правила пользования таким жильем. Поэтому ВПЛ стоит знать об основных нововведениях.