Шум, куріння та захаращені коридори: яке покарання загрожує мешканцям багатоповерхівок

Що заборонено робити мешканцям багатоквартирних будинків. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Коли люди купують квартиру, продавці часто наголошують, що район хороший, поруч є все необхідне для життя, зручна транспортна розв’язка, тихі та привітливі сусіди. Але на практиці життя в багатоквартирному будинку не завжди виявляється таким безтурботним. Шумні ремонти за стіною, сигаретний дим у під'їзді чи гучна музика серед ночі можуть серйозно зіпсувати ваш комфорт. Часто власники квартир вважають, що після купівлі житла можуть робити все, що заманеться. Насправді ж, це не так.

Про те, яких правил потрібно дотримуватись мешканцям багатоквартирних будинків, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що належить до приватної власності людини

Проживання у багатоквартирному будинку передбачає певні обмеження для мешканців. Право власності не є безмежним: воно діє лише до тієї межі, де не порушуються права інших співвласників на відпочинок, безпечне середовище, тишу та належні умови проживання.

Для визначення меж особистого майна слід звернутися до технічної документації та документів, які підтверджують право власності на квартиру:

Стіни та оздоблення: шпалери, фарба, декоративна штукатурка, керамічна плитка належать власнику квартири. Ви можете самостійно змінювати їхній зовнішній вигляд. Проте при переплануванні необхідно встановити, чи є стіна несучою або спільною конструкцією будинку. Для цього варто звернутися до БТІ.

шпалери, фарба, декоративна штукатурка, керамічна плитка належать власнику квартири. Ви можете самостійно змінювати їхній зовнішній вигляд. Проте при переплануванні необхідно встановити, чи є стіна несучою або спільною конструкцією будинку. Для цього варто звернутися до БТІ. Стеля та підлога: особистою власністю вважається лише декоративне покриття: побілка, натяжна чи підвісна стеля, ламінат, паркет тощо. Бетонні перекриття є спільним майном співвласників будинку.

особистою власністю вважається лише декоративне покриття: побілка, натяжна чи підвісна стеля, ламінат, паркет тощо. Бетонні перекриття є спільним майном співвласників будинку. Інженерні мережі: загальні стояки водопостачання, каналізації та опалення належать до спільного майна. Натомість відгалуження труб, що забезпечують роботу сантехніки у квартирі, перебувають у відповідальності власника.

загальні стояки водопостачання, каналізації та опалення належать до спільного майна. Натомість відгалуження труб, що забезпечують роботу сантехніки у квартирі, перебувають у відповідальності власника. Система опалення: радіатори є частиною єдиної системи теплопостачання будинку. Самовільне перенесення батарей, їх демонтаж або встановлення обладнання іншої потужності без погодженого проєкту є порушенням встановлених правил.

радіатори є частиною єдиної системи теплопостачання будинку. Самовільне перенесення батарей, їх демонтаж або встановлення обладнання іншої потужності без погодженого проєкту є порушенням встановлених правил. Вікна: віконні конструкції та склопакети належать власнику житла. Водночас у будинках, які мають історичну або архітектурну цінність, зміна зовнішнього вигляду фасаду може бути обмежена законодавством чи місцевими правилами благоустрою.

Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України власник має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном на власний розсуд. Однак будь-які дії повинні відповідати вимогам закону та загальновизнаним моральним принципам суспільства.

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Власник може самостійно вирішувати питання внутрішнього облаштування житла: обирати дизайн інтер'єру, режим проживання, залишати квартиру на тривалий час без нагляду чи використовувати її для особистих потреб. Проте закон встановлює й певні межі:

гучна музика, співи, крики та інші джерела побутового шуму заборонені з 22:00 до 08:00;

ремонтні роботи у будні дні не можна проводити з 21:00 до 08:00.

У святкові та неробочі дні шумний ремонт можливий лише за згодою сусідів. Крім того, перед початком робіт мешканців сусідніх квартир потрібно попередити.

Що належить до спільного майна мешканців багатоповерхівки

Згідно зі статтею 382 ЦК України всі власники квартир і нежитлових приміщень є співвласниками майна загального користування. До нього належать:

ліфти;

під'їзди;

тамбури;

коридори;

сходові клітки;

технічні приміщення;

несучі конструкції будинку;

прибудинкова територія та об'єкти на ній;

інженерні мережі, що обслуговують декілька квартир.

Користування такими об'єктами здійснюється з урахуванням інтересів усіх співвласників та відповідно до вимог законодавства.

Чому не можна захаращувати коридори

Шафи, старі меблі, велосипеди та інші особисті речі в коридорах чи тамбурах можуть стати причиною штрафу за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

від 1 700 до 3 400 грн — для громадян;

від 3 400 грн до 5 100 грн — для посадових осіб.

Такі предмети порушують правила пожежної безпеки та можуть завадити евакуації під час надзвичайної ситуації. Якщо сусіди не реагують на зауваження про захаращення спільних приміщень, інші мешканці можуть звернутися до ОСББ, керуючої компанії, поліції або навіть до суду.

Де в багатоквартирному будинку заборонено курити

Однією з найчастіших причин конфліктів між сусідами залишається куріння у місцях загального користування. Робити це в під'їздах, ліфтах, тамбурах, на сходових клітках та в інших спільних приміщеннях житлових будинків заборонено. За порушення передбачений штраф — від 51 до 170 грн.

Пояснення, що людина курить біля власних дверей, не є виправданням, адже під'їзд вважається громадським місцем.

Щодо балконів чи "куріння у власне вікно" ситуація складніша. Якщо дим регулярно потрапляє до квартир сусідів і завдає їм незручностей або шкодить здоров'ю, вони мають право звернутися до суду та вимагати усунення порушень і компенсації моральної шкоди.

"Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном", — зазначається у 391 статті Цивільного кодексу України.

Тож для комфортного життя у багатоквартирному будинку варто не лише знати свої права, а й відповідально ставитись до комфорту решти мешканців. Це допоможе уникнути суперечок з сусідами, штрафів та судових процесів.

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