Ціни на квартири оновилися: де найдорожчі та найдоступніші новобудови в Україні (інфографіка)

Люди в новій квартирі, новобудови в Києві. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вартість житла на первинному ринку в більшості українських міст за останній рік зросла. Найбільший приріст цін зафіксували у Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях, тоді як у кількох містах вартість квадратного метра практично не змінилася.

Новини.LIVE розповідають, у яких містах України квартири в новобудовах дорожчають найшвидшими темпами.

Де ціни на первинному ринку зростали найшвидше

За даними аналітиків ЛУН, лідером за темпами подорожчання новобудов стала Вінниця, де середня вартість квадратного метра за рік збільшилася на 26%.

Друге місце посів Івано-Франківськ із річним зростанням 24%.

На третій сходинці опинився Тернопіль, де житло на первинному ринку подорожчало на 23%.

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Також помітне зростання вартості житла зафіксовано у:

Чернівцях (+22%);

Хмельницькому (+21%);

Житомирі (+20%);

Львові (+14%);

Рівному (+13%);

Одесі (+12%);

Києві, Черкасах і Чернігові (по +11%).

Найповільніше ціни зростали у Харкові (+3%) та Кропивницькому (+1%). У Запоріжжі та Сумах середня вартість квадратного метра за рік взагалі не змінилася.

У яких містах найдорожчі новобудови

Попри стрімке зростання цін у низці регіонів, найдорожче житло на первинному ринку продають у Львові. Тут середня вартість квадратного метра становить 67,5 тис. грн.

На другому місці перебуває Київ, де квадратний метр у новобудовах коштує в середньому 61,1 тис. грн.

До п'ятірки міст із найдорожчим первинним житлом також увійшли:

Вінниця — 53,1 тис. грн за м²;

Ужгород — 53,1 тис. грн за м²;

Одеса — 52 тис. грн за м²;

Чернівці — 51,5 тис. грн за м².

Найдоступніше житло серед представлених міст можна придбати у Запоріжжі, де середня ціна квадратного метра становить 24,1 тис. грн. Також відносно низькі ціни зберігаються у Сумах (26 тис. грн) та Харкові (28,6 тис. грн).

Як змінилася вартість квартир на первинці. Графіка: Новини.LIVE

Де найбільше здають нового житла

Аналіз обсягів житла, введеного в експлуатацію за останні чотири квартали, свідчить про різноспрямовані тенденції в різних регіонах України. Найбільші міста демонструють помірне скорочення показників, тоді як низка обласних центрів значно наростила темпи будівництва.

Так, у Києві за рік в експлуатацію ввели 12 020 квартир, що на 8% менше порівняно з аналогічним періодом торік. У Львові спад виявився ще відчутнішим — кількість зданих квартир скоротилася на 26%, до 4 630.

Водночас інші міста показали стрімке зростання. У Вінниці за чотири квартали здали 2 290 квартир — це на 89% більше, ніж роком раніше. У Чернівцях обсяг введеного житла збільшився на 133%, до 620 квартир.

Найбільший приріст зафіксували у Миколаєві: завдяки ефекту низької бази кількість зданих квартир зросла на 541%, хоча загальний показник становив 290 квартир.

Попри уповільнення темпів, Київ залишається беззаперечним лідером за кількістю нового житла. Другу сходинку посідає Одеса, де за звітний період ввели в експлуатацію 5 250 квартир, а третє місце утримує Львів.

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