Квартира в ипотеке: кто может временно не платить по кредиту на жилье

Разрушенный дом в Киеве, мужчина подписывает документы, ключи от квартиры на столе, человек пересчитывает сбережения. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Внутренне перемещенные лица, приобретшие жилье в рамках кредитных программ, могут временно не выплачивать ипотеку. При этом приостановка платежей вступает в силу не с момента обращения, а с даты фактического повреждения или уничтожения недвижимости.

Об этом сообщили в Держмолодьжилье, передают Новини.LIVE.

Как приостановить выплаты по кредиту

Воспользоваться этим правом могут граждане, которые приобрели жилье по программе "Жилье для ВПЛ" или по другим льготным кредитным программам Держмолодьжилья, если их квартира или дом были повреждены или уничтожены в результате боевых действий.

Для оформления приостановки выплат необходимо пройти установленную процедуру.

Прежде всего нужно сообщить об инциденте в экстренные службы. При необходимости следует обратиться в ГСЧС по номеру 101 для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также сообщить в полицию по номеру 102 о повреждении или разрушении жилья в результате военных действий.

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После этого следует максимально подробно зафиксировать последствия обстрела. Рекомендуется сделать фотографии и видео дома или квартиры как снаружи, так и внутри. Также желательно сохранить официальные сообщения об обстреле или другие доказательства того, что в населенном пункте происходили боевые действия.

Следующий шаг — обратиться в орган местного самоуправления или военную администрацию по месту нахождения жилья и сообщить о его повреждении или разрушении.

После этого необходимо подать информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе. Это можно сделать через портал или приложение "Дія", а также в ближайшем ЦНАП.

Далее специальная комиссия проводит обследование недвижимости. По его результатам составляется акт, а сведения вносятся в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Получив акт осмотра, заемщику необходимо обратиться в региональное управление Держмолодьжилья с заявлением о приостановке платежей по кредиту.

С какого момента приостанавливаются платежи по кредиту

В Держмолодьжилье подчеркивают, что приостановка платежей по кредиту осуществляется с даты фактического повреждения или уничтожения жилья, а не с даты составления акта обследования или обращения в ведомство.

То есть даже если оформление акта обследования займет некоторое время, приостановка платежей распространяется на период с даты фактического повреждения или уничтожения жилья.

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