Первый взнос по программе "єОселя": сколько месяцев нужно работать "в ноль"

Как долго нужно копить деньги на первый взнос по программе "єОселя". Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" остается одним из главных факторов, способствующих продаже новых квартир. Однако выбор жилья от застройщиков, соответствующего условиям программы, постепенно сокращается.

О том, сколько времени украинцам нужно работать "в нуль", чтобы накопить деньги на первый взнос по программе "єОселя", рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ежеквартальный отчет по рынку недвижимости от ЛУН.

Сколько стоит самая бюджетная готовая однокомнатная квартира в разных городах Украины

Для застройщиков "єОселя" стала эффективным инструментом продажи квартир в домах, которые уже готовы или почти готовы к заселению.

Что касается цен, то самая доступная однокомнатная квартира на первичном рынке сейчас стоит в среднем:

2,5 млн грн — в Киеве;

2,4 млн грн — в Ужгороде;

до 3,1 млн грн — во Львове.

Стоимость готовых однокомнатных квартир в Украине. Фото: Скриншот/ЛУН

"Именно здесь "єОселя" демонстрирует высокую эффективность: еще до ввода дома в эксплуатацию формируется пул потенциальных покупателей, благодаря чему оставшиеся квартиры продаются быстро и прогнозируемо. Это выгодно как для девелопера, так и для клиентов", — отметил генеральный директор строительной компании STIKON Анатолий Рагулин.

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Сколько времени нужно откладывать на первый взнос по программе "єОселя"

Чтобы собрать только первый взнос на такое жилье, киевлянину со средней зарплатой нужно отложить около 383 тыс. грн. Это почти 11 месяцев работы без каких-либо расходов.

Во Львове ситуация сложнее. Здесь стартовый взнос составляет примерно 838 тыс. грн — это более двух лет и трех месяцев заработка.

Сколько лет нужно работать, чтобы приобрести квартиру через «еОселю». Фото: Скриншот/ЛУН

В то же время ежемесячные выплаты по ипотеке по-разному влияют на семейный бюджет в зависимости от города. Во Львове на кредит может уходить на около 83% средней зарплаты, в Ужгороде — примерно на 75%.

В Киеве нагрузка ниже — около 34% дохода. Меньше всего кредитные платежи ощущают жители прифронтовых городов — там они составляют примерно 22-30% средней зарплаты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ветераны, люди с инвалидностью, полученной в результате войны, семьи погибших военных и переселенцы могут получить жилье от государства или денежную компенсацию. Для этого необходимо соответствовать требованиям закона и встать на квартирный учет.

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