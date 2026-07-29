Цены на квартиры в Украине пойдут вверх: на сколько подорожает жилье и что влияет на стоимость

Многоэтажки и деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В течение первого полугодия 2026 года цены на недвижимость в Украине выросли. Эксперты рынка отмечают рост интереса покупателей к объектам, расположенным в центральных регионах. В ближайшее время не стоит рассчитывать на снижение цен на жилье, поскольку факторов, способствующих нисходящей тенденции, нет.

Об этом рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире Новини.LIVE.

Что будет с ценами на квартиры в Украине

Согласно исследованию ЛУН, за последний год средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости выросла на 26% в Виннице, на 24% — в Ивано-Франковске, на 23% — в Тернополе, на 22% — в Черновцах, на 21% — в Хмельницком, на 20% — в Житомире. По словам эксперта, это ожидаемая ситуация, учитывая себестоимость объектов.

"Цены растут, и это нормальная ситуация. Но говорить о скачкообразном росте или о пузыре, который вот-вот лопнет, не приходится. Цены повышаются из-за роста себестоимости, поэтому, анализируя показатели, стоит смотреть на себестоимость первички или вторички", — отметила Виктория Берещак.

По ее словам, цены не будут стоять на месте, а изменятся в пределах инфляционной ставки. Покупателям следует ожидать годового повышения стоимости квадратного метра примерно на 12-15%. Если говорить о первичном рынке, то влияние оказывает рост цен на строительные материалы и удорожание рабочей силы.

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Почему дорожает жилье в центральных регионах

Обозревательница рынка недвижимости объяснила, что в Украине существует определенный процент капитала, который перетекает из области в область. В начале полномасштабной войны фиксировался бум спроса на жилье в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске. Однако по состоянию на 2026 год больше предложений появляется на "вчерашнюю первичку" в Виннице, Ровно, Тернополе и Кропивницком.

Если говорить о вторичном рынке, цены растут из-за различных факторов. Во-первых, у владельцев квартир завышенные ожидания, и они хотят продать свое жилье максимально выгодно. Поэтому покупателям необходимо заложить от трех до пяти месяцев на поиск объекта, который подойдет по условиям и стоимости.

Во-вторых, дороже стоят объекты недвижимости, которые могут похвастаться выгодным расположением и энергетической независимостью. Если застройщик, ОСМД или владелец позаботились о подготовке к зиме, то за такой объект придется заплатить больше.

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