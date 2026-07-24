Покупка недвижимости во время войны: какие скрытые риски могут поджидать новых владельцев

Люди изучают документы, новостройки, ключи от квартиры. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на военное положение, украинцы продолжают покупать жилье — кто-то из-за переезда, кто-то вкладывает сбережения, а кто-то ищет квартиру для своей семьи. В то же время даже законная на первый взгляд сделка может обернуться судебными спорами, если перед подписанием договора не проверить документы и историю недвижимости.

О том, как минимизировать риски при покупке недвижимости и какие документы следует проверить, рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Можно ли покупать недвижимость во время военного положения

Украинское законодательство не запрещает покупать или продавать квартиры, дома или земельные участки во время военного положения. Однако заключить сделку можно только при условии, что нотариус имеет доступ к государственным реестрам и право собственности может быть надлежащим образом зарегистрировано.

Наибольшие трудности возникают с недвижимостью, расположенной на временно оккупированных территориях или в регионах, где из-за ситуации с безопасностью работа государственных реестров ограничена.

Какие документы необходимо проверить перед покупкой квартиры

Юристы отмечают, что проверка нотариусом не охватывает всех возможных рисков. Перед заключением договора покупателю следует самостоятельно или с помощью специалиста убедиться, что с недвижимостью нет юридических проблем.

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Обязательно следует проверить:

Правоустанавливающий документ — подтверждает, как продавец приобрел право собственности (договор купли-продажи, дарственной, свидетельство о наследстве, решение суда и т. д.). Выписка из Государственного реестра вещных прав — содержит информацию о владельце, дате регистрации права и возможных обременениях. Технический паспорт — поможет выяснить, соответствует ли фактическая планировка квартиры официальной документации. Документы на земельный участок — необходимы при покупке частного дома. Справка о зарегистрированных лицах — покажет, кто официально зарегистрирован в жилом помещении. Информацию об арестах, ипотеке или других ограничениях — чтобы убедиться, что имущество можно законно отчуждать. Сведения о судебных спорах — позволят выяснить, не оспаривается ли право собственности.

Особое внимание стоит уделить истории перехода права собственности. Если квартира неоднократно меняла владельцев за короткий срок или была недавно унаследована, существует риск последующего обжалования сделки в суде.

Также необходимо проверить, не является ли жилье совместной собственностью супругов. В таком случае может потребоваться нотариально заверенное согласие второго супруга. Если же в квартире зарегистрированы несовершеннолетние дети, для продажи в отдельных случаях требуется разрешение органа опеки и попечительства.

Как самостоятельно проверить квартиру и продавца

Часть информации покупатель может получить еще до обращения к нотариусу через государственные реестры.

Прежде всего стоит проверить Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, где содержатся данные о владельце, основании приобретения права собственности и возможных ограничениях.

Кроме того, специалисты рекомендуют ознакомиться с Единым государственным реестром судебных решений, чтобы убедиться, что квартира или ее владелец не являются участниками судебных споров. Также целесообразно проверить продавца в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительных производств.

В то же время электронных проверок недостаточно. Перед подписанием договора стоит ознакомиться с оригиналами всех правоустанавливающих документов, техническим паспортом и документами о лицах, зарегистрированных в жилом помещении. Именно комплексная проверка поможет минимизировать риски и избежать дорогостоящих судебных споров после покупки недвижимости.

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