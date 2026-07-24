Купівля нерухомості під час війни: які приховані ризики можуть чекати нових власників

Люди вивчають документи, новобудови, ключі від квартири. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Попри воєнний стан українці продовжують купувати житло — хтось через переїзд, хтось інвестує заощадження, а хтось шукає квартиру для власної родини. Водночас навіть законна на перший погляд угода може завершитися судовими спорами, якщо перед підписанням договору не перевірити документи та історію нерухомості.

Про те, як мінімізувати ризики при купівлі нерухомості та які документи перевірити, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чи можна купувати нерухомість під час воєнного стану

Українське законодавство не забороняє купувати чи продавати квартири, будинки чи земельні ділянки під час воєнного стану. Однак провести угоду можна лише за умови, що нотаріус має доступ до державних реєстрів і право власності може бути належним чином зареєстроване.

Найбільші труднощі виникають із нерухомістю, що розташована на тимчасово окупованих територіях або в регіонах, де через безпекову ситуацію робота державних реєстрів обмежена.

Які документи потрібно перевірити перед купівлею квартири

Юристи наголошують, що перевірка нотаріусом не охоплює всіх можливих ризиків. Перед укладенням договору покупцеві варто самостійно або за допомогою фахівця переконатися, що з нерухомістю немає юридичних проблем.

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Обов'язково слід перевірити:

Правовстановлюючий документ — підтверджує, як продавець набув право власності (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину, рішення суду тощо). Витяг із Державного реєстру речових прав — містить інформацію про власника, дату реєстрації права та можливі обтяження. Технічний паспорт — допоможе з'ясувати, чи відповідає фактичне планування квартири офіційній документації. Документи на земельну ділянку — потрібні у разі купівлі приватного будинку. Довідку про зареєстрованих осіб — покаже, хто офіційно зареєстрований у житлі. Інформацію про арешти, іпотеку чи інші обмеження — щоб переконатися, що майно можна законно відчужувати. Відомості про судові спори — дозволять з'ясувати, чи не оскаржується право власності.

Окрему увагу варто приділити історії переходу права власності. Якщо квартира неодноразово змінювала власників за короткий час або була нещодавно успадкована, існує ризик подальшого оскарження угоди в суді.

Також необхідно перевірити, чи не є житло спільною власністю подружжя. У такому разі може знадобитися нотаріально посвідчена згода другого з подружжя. Якщо ж у квартирі зареєстровані неповнолітні діти, для продажу в окремих випадках потрібен дозвіл органу опіки та піклування.

Як самостійно перевірити квартиру та продавця

Частину інформації покупець може отримати ще до звернення до нотаріуса через державні реєстри.

Насамперед варто перевірити Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, де містяться дані про власника, підставу набуття права власності та можливі обмеження.

Крім цього, фахівці рекомендують переглянути Єдиний державний реєстр судових рішень, щоб переконатися, що квартира або її власник не є учасниками судових спорів. Також доцільно перевірити продавця в Єдиному реєстрі боржників та Автоматизованій системі виконавчих проваджень.

Водночас електронних перевірок недостатньо. Перед підписанням договору варто ознайомитися з оригіналами всіх правовстановлюючих документів, технічним паспортом і документами про зареєстрованих у житлі осіб. Саме комплексна перевірка допоможе мінімізувати ризики та уникнути дорогих судових спорів після купівлі нерухомості.

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