Регистрация недвижимости в Украине: сколько стоит услуга и кто может получить ее бесплатно

Люди с документами, ключи от квартиры в руке. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине владельцы недвижимости, желающие внести квартиру в Государственный реестр вещных прав, могут потратить на эту процедуру от нескольких сотен до более чем 16 тыс. грн. Окончательная сумма зависит от того, насколько быстро заявитель хочет получить результат. В то же время в некоторых случаях государственная регистрация вообще не требует уплаты административного сбора.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Сколько стоит регистрация недвижимости

Размер административного сбора за внесение квартиры в Государственный реестр вещных прав привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Стоимость оформления существенно различается в зависимости от выбранного срока оказания услуги.

В настоящее время действуют следующие тарифы:

бесплатно — если регистрируется право собственности на недвижимость, возникшее до 2013 года (перерегистрация);

330 грн — стандартный срок оформления, до пяти рабочих дней;

3 330 грн — регистрация в течение двух рабочих дней;

6 660 грн — оформление за один рабочий день;

16 640 грн — срочная регистрация всего за два часа.

При этом тем, кто оформляет документы через нотариуса, стоит учитывать еще одну статью расходов. Помимо административного сбора, придется отдельно оплатить нотариальные услуги, поэтому общая сумма может оказаться еще больше.

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Где оформить регистрацию и какие документы понадобятся

Подать документы для внесения квартиры в Государственный реестр вещных прав можно в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), к субъекту государственной регистрации или к нотариусу.

Для оформления необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документ, подтверждающий право собственности на квартиру (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о приватизации, наследстве или иной правоустанавливающий документ);

технический паспорт — если его потребует государственный регистратор;

документ об уплате административного сбора, если услуга является платной.

После подачи пакета документов государственный регистратор осуществляет регистрацию права собственности. Продолжительность процедуры зависит от выбранного заявителем тарифа.

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