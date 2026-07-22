Реєстрація нерухомості в Україні: скільки коштує послуга та хто може отримати безоплатно

Люди с документами, ключі від квартири в руці. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні власники нерухомості, які хочуть внести квартиру до Державного реєстру речових прав, можуть витратити на цю процедуру від кількох сотень до понад 16 тис. грн. Остаточна сума залежить від того, наскільки швидко заявник хоче отримати результат. Водночас у деяких випадках державна реєстрація взагалі не потребує сплати адміністративного збору.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Скільки коштує реєстрація нерухомості

Розмір адміністративного збору за внесення квартири до Державного реєстру речових прав прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вартість оформлення суттєво відрізняється залежно від обраного строку надання послуги.

Наразі діють такі тарифи:

безоплатно — якщо реєструється право власності на нерухомість, яке виникло до 2013 року (перереєстрація);

330 грн — стандартний строк оформлення, до п'яти робочих днів;

3 330 грн — реєстрація протягом двох робочих днів;

6 660 грн — оформлення за один робочий день;

16 640 грн — термінова реєстрація всього за дві години.

При цьому тим, хто оформлює документи через нотаріуса, варто враховувати ще одну статтю витрат. Окрім адміністративного збору, доведеться окремо оплатити нотаріальні послуги, тому загальна сума може бути ще більшою.

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Де оформити реєстрацію та які документи знадобляться

Подати документи для внесення квартири до Державного реєстру речових прав можна до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), суб'єкта державної реєстрації або до нотаріуса.

Для оформлення необхідно підготувати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, який підтверджує право власності на квартиру (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про приватизацію, спадщину чи інший правовстановлюючий документ);

технічний паспорт — якщо його вимагатиме державний реєстратор;

документ про сплату адміністративного збору, якщо послуга є платною.

Після подання пакета документів державний реєстратор проводить реєстрацію права власності. Тривалість процедури залежить від обраного заявником тарифу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Україні найбільше зросли ціни на квартири у новобудовах. Найбільший приріст цін зафіксували у Вінниці. Водночас у кількох обласних центрах вартість квадратного метра практично не змінилася.

Також Новини.LIVE писали, скільки треба працювати, щоб накопичити на перший внесок за програмою "єОселя". Наприклад, у Києві найдешевша однокімнатна квартира на первинному ринку коштує в середньому 2,5 млн грн. Щоб зібрати перший внесок на таке житло, потрібно відкласти близько 383 тис. грн.