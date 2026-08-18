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Головна Економіка Новобудови заходу: де дешевше купити житло у серпні

Новобудови заходу: де дешевше купити житло у серпні

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 19:15
Ціни на первинне житло: Івано-Франківськ випередив Львів за темпами росту цін
Будівництво ЖК. Фото: Новини.LIVE

Первинний ринок нерухомості на заході України продовжує демонструвати впевнений ріст. Експерти зазначають, що станом на серпень 2026 року, медіанна вартість квадратного метра у новобудовах Львова сягнула 67 800 грн, а в Івано-Франківську — 45 000 грн. Ринок новобудов Прикарпаття дорожчає значно швидше за львівський, хоча пропозиція житла в регіонах залишається непорівнянною.

Про це повідомляє ЛУН, передають Новини.LIVE.

Динамічний ріст цін Івано-Франківська

Попри суттєву різницю в абсолютній вартості квадратного метра, саме Івано-Франківськ випереджає Львів за річною динамікою зростання цін. За останній рік медіанна ціна у Франківську зросла на 25,7%, що в гривневому еквіваленті дорівнює із 35 800 до 45 000 гривень за метр квадратний. Коли у Львові річний приріст склав всього 16,3% — із 58 300 до 67 800 гривень за метр квадратний.

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Ціна за метр квадратний у Львові. Фото: ЛУН

Статистика демонструє таку тенденцію:

  • за півроку Івано-Франківськ виріс у ціні на 12,5%, а Львів — на 11,33%;
  • проте за місяць ціни залишаються стабільними з незначним плюсом — 2,51% в Івано-Франківську, та 0,44% — у Львові.
  • обсяг пропозиції на ринках залишається рознорівневим. У Львові у продажу зафіксовано 153 новобудови, тоді як в Івано-Франківську — 59 об'єктів.
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Ціна за метр квадратний в Івано-Франківську. Фото: ЛУН

Вартість житла за класами

Різниця між ринками найбільш відчутна у сегменті преміальної нерухомості. Там львівські об'єкти коштують удвічі дорожче, ніж в Івано-Франківську.

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Медіана стартової ціни у Львові. Фото: ЛУН
  1. В Івано-Франківську середня ціна на квартири в економ-варіанті становить 29 600 грн за метр квадратний, тоді як у Львові — 42 000 за метр квадратний.
  2. Комфорт-клас в Івано-Франківську коштує в середньому 44 800 гривень, у Львові — 60 500 гривень.
  3. Бізнес-клас в Івано-Франківську — 46 800 гривень, у Львові — 69 500 гривень.
  4. Преміумклас в Івано-Франківську сягає 57 800 гривень, а у Львові — 119 000 гривень.

У той час як у Львові спостерігається прогалина цін між комфортом, бізнесом та преміум сегментами, то в Івано-Франківську межа між комфортом та бізнес-класом залишається мінімальною. Там різниця становить лише 2 000 грн за метр.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому краще купувати квартиру в іпотеку, ніж орендувати житло. Адже платити щомісяця за оренду житла чи віддавати таку саму суму, а іноді й значно менше, за власну оселю набагато вигідніше. Різниця щомісячного платежу у столиці між орендою та іпотекою становить аж 7 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли за що можуть покарати власників квартир, які здають оселю в оренду. У 2026 році приховати дохід від здачі житла стало значно складніше. Податкова служба використовує багато способів для виявлення власників, які не декларують прибуток від оренди.

іпотека Львів нерухомість Івано-Франківськ житловий комплекс
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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