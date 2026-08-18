Цены на первичное жилье: Ивано-Франковск обогнал Львов по темпам роста цен

Строительство жилого комплекса. Фото: Новини.LIVE

Первичный рынок недвижимости на западе Украины продолжает демонстрировать уверенный рост. Эксперты отмечают, что по состоянию на август 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Львова достигла 67 800 грн, а в Ивано-Франковске — 45 000 грн. Рынок новостроек Прикарпатья дорожает значительно быстрее, чем львовский, хотя предложение жилья в регионах остается несравнимым.

Об этом сообщает ЛУН, передают Новини.LIVE.

Динамичный рост цен в Ивано-Франковске

Несмотря на существенную разницу в абсолютной стоимости квадратного метра, именно Ивано-Франковск опережает Львов по годовой динамике роста цен. За последний год медианная цена во Франковске выросла на 25,7%, что в гривневом эквиваленте составляет от 35 800 до 45 000 гривен за квадратный метр. В то время как во Львове годовой прирост составил всего 16,3% — с 58 300 до 67 800 гривен за квадратный метр.

Цена за квадратный метр во Львове. Фото: ЛУН

Статистика демонстрирует следующую тенденцию:

за полгода Ивано-Франковск подорожал на 12,5%, а Львов — на 11,33%;

однако за месяц цены остаются стабильными с незначительным ростом — 2,51% в Ивано-Франковске и 0,44% — во Львове.

Объем предложения на рынках остается неодинаковым. Во Львове в продаже зафиксировано 153 новостройки, тогда как в Ивано-Франковске — 59 объектов.

Цена за квадратный метр в Ивано-Франковске. Фото: ЛУН

Стоимость жилья по классам

Разница между рынками наиболее заметна в сегменте премиальной недвижимости. Там львовские объекты стоят вдвое дороже, чем в Ивано-Франковске.

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Медиана стартовой цены во Львове. Фото: ЛУН

В Ивано-Франковске средняя цена на квартиры эконом-класса составляет 29 600 грн за квадратный метр, тогда как во Львове — 42 000 за квадратный метр. Комфорт-класс в Ивано-Франковске стоит в среднем 44 800 гривен, во Львове — 60 500 гривен. Бизнес-класс в Ивано-Франковске — 46 800 гривен, во Львове — 69 500 гривен. Премиум-класс в Ивано-Франковске достигает 57 800 гривен, а во Львове — 119 000 гривен.

В то время как во Львове наблюдается ценовой разрыв между комфортным, бизнес- и премиум-сегментами, в Ивано-Франковске разница между комфортным и бизнес-классом остается минимальной. Там разница составляет всего 2 000 грн за метр.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему лучше покупать квартиру в ипотеку, чем снимать жилье. Ведь платить ежемесячно за аренду жилья или отдавать ту же сумму, а иногда и значительно меньше, за собственное жилье гораздо выгоднее. Разница в ежемесячном платеже в столице между арендой и ипотекой составляет целых 7 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, за что могут наказать владельцев квартир, сдающих жилье в аренду. В 2026 году скрыть доход от сдачи жилья стало значительно сложнее. Налоговая служба использует множество способов для выявления владельцев, которые не декларируют доход от аренды.