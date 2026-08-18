Цены на первичное жилье: Ивано-Франковск обогнал Львов по темпам роста цен

Новострои запада: где дешевле купить жилье в августе
Первичный рынок недвижимости на западе Украины продолжает демонстрировать уверенный рост. Эксперты отмечают, что по состоянию на август 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Львова достигла 67 800 грн, а в Ивано-Франковске — 45 000 грн. Рынок новостроек Прикарпатья дорожает значительно быстрее, чем львовский, хотя предложение жилья в регионах остается несравнимым.
Об этом сообщает ЛУН, передают Новини.LIVE.
Динамичный рост цен в Ивано-Франковске
Несмотря на существенную разницу в абсолютной стоимости квадратного метра, именно Ивано-Франковск опережает Львов по годовой динамике роста цен. За последний год медианная цена во Франковске выросла на 25,7%, что в гривневом эквиваленте составляет от 35 800 до 45 000 гривен за квадратный метр. В то время как во Львове годовой прирост составил всего 16,3% — с 58 300 до 67 800 гривен за квадратный метр.
Статистика демонстрирует следующую тенденцию:
- за полгода Ивано-Франковск подорожал на 12,5%, а Львов — на 11,33%;
- однако за месяц цены остаются стабильными с незначительным ростом — 2,51% в Ивано-Франковске и 0,44% — во Львове.
- Объем предложения на рынках остается неодинаковым. Во Львове в продаже зафиксировано 153 новостройки, тогда как в Ивано-Франковске — 59 объектов.
Стоимость жилья по классам
Разница между рынками наиболее заметна в сегменте премиальной недвижимости. Там львовские объекты стоят вдвое дороже, чем в Ивано-Франковске.
- В Ивано-Франковске средняя цена на квартиры эконом-класса составляет 29 600 грн за квадратный метр, тогда как во Львове — 42 000 за квадратный метр.
- Комфорт-класс в Ивано-Франковске стоит в среднем 44 800 гривен, во Львове — 60 500 гривен.
- Бизнес-класс в Ивано-Франковске — 46 800 гривен, во Львове — 69 500 гривен.
- Премиум-класс в Ивано-Франковске достигает 57 800 гривен, а во Львове — 119 000 гривен.
В то время как во Львове наблюдается ценовой разрыв между комфортным, бизнес- и премиум-сегментами, в Ивано-Франковске разница между комфортным и бизнес-классом остается минимальной. Там разница составляет всего 2 000 грн за метр.
Что еще стоит знать
Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему лучше покупать квартиру в ипотеку, чем снимать жилье. Ведь платить ежемесячно за аренду жилья или отдавать ту же сумму, а иногда и значительно меньше, за собственное жилье гораздо выгоднее. Разница в ежемесячном платеже в столице между арендой и ипотекой составляет целых 7 тысяч гривен.
Также Новини.LIVE сообщали, за что могут наказать владельцев квартир, сдающих жилье в аренду. В 2026 году скрыть доход от сдачи жилья стало значительно сложнее. Налоговая служба использует множество способов для выявления владельцев, которые не декларируют доход от аренды.