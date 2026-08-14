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Главная Экономика "єОселя" против аренды: где в Украине дешевле иметь собственное жилье

"єОселя" против аренды: где в Украине дешевле иметь собственное жилье

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 08:00
Аренда или собственное жилье: где в Украине дешевле платить за жилье
ЖК, мужчина с собакой. Фото: Новини.LIVE.

Платить ежемесячно за аренду жилья или вкладывать ту же сумму, а порой и значительно меньшую, в собственное жилье — с таким вопросом сталкиваются граждане. Сравнение стоимости аренды однокомнатных квартир с платежами по программе "єОселя" дает повод для размышлений. Ведь собственная ипотека оказывается выгоднее аренды в большинстве регионов.

Об этом говорится в исследовании ЛУН, передают Новини.LIVE.

В столице ипотека значительно дешевле аренды

Наибольший контраст между арендой и собственной ипотечной квартирой зафиксирован в столице:

  • средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: 19 000 гривен в месяц;
  • средний платеж по программе "єОселя" — 12 000 гривен в месяц.

Таким образом, ежемесячная экономия при покупке собственного жилья в кредит в Киеве составляет 7 000 грн по сравнению с арендой аналогичного по параметрам жилья.

"єОселя" против аренды: где в Украине дешевле иметь собственное жилье - фото 1
Стоимость среднего платежа за аренду и ипотеку по программе «єОселя» в Киеве. Фото: ЛУН.

Западные и центральные регионы: где ипотека значительно выгоднее

Существенная разница в пользу "єОселя" наблюдается в большинстве областных центров Запада и Центра Украины:

Читайте также:
  • в Ивано-Франковске аренда стоит 18 000 грн. Ипотека по программе "єОселя" — 11 900 грн. Экономия составила 6 100 грн;
  • в Черновцах аренда — 15 400 грн. Ипотека — 10 800 грн. Экономия составила 4 600 грн;
  • в Черкассах аренда — 15 000 грн. Ипотека — 10 200 грн. Экономия — 4 800 грн;
  • в Луцке аренда — 16 000 грн. Ипотека — 11 700 грн. Экономия — 4 300 грн;
  • в Одессе аренда — 14 000 грн. Ипотека — 11 900 грн. Экономия — 2 100 грн.
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Сравнение цен в западных регионах Украины. Фото: ЛУН.

А вот аренда и ипотека в Тернополе, Хмельницком и Ужгороде почти сравнялись по цене. Однако аренда все равно остается несколько дороже.

Где арендовать дешевле, чем взять ипотеку

По данным ЛУН, только в 5 исследованных городах ежемесячный платеж по программе "єОселя" превышает среднюю стоимость аренды.

Например:

  1. Во Львове средняя аренда составляет 22 500 гривен. Тогда как платеж по программе «еОселя» достигает 24 000 гривен. Аренда дешевле на полторы тысячи гривен.
  2. В Виннице аренда составит 15 000 гривен против ипотеки за 18 200 гривен.
  3. В соседнем Житомире аренда стоит 12 000 гривен против ипотеки за 13 400 гривен.
  4. В Ровно аренда составит 12 000 гривен против ипотеки за 15 400 гривен.
  5. В Кропивницком аренда достигает 9 000 гривен против ипотеки за 12 400 гривен.

В Днепре оба показателя зафиксировались на одинаковом уровне — 12 000 гривен в месяц. Поэтому здесь решать, что лучше, придется только днепрянам.

Ситуация в прифронтовых и северных областях

В городах, расположенных ближе к зоне боевых действий или границе, цены на аренду и ипотеку значительно ниже общеукраинских, но тенденция к более высокой стоимости аренды сохраняется.

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Сравнение цен в восточных регионах Украины. Фото: ЛУН.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за что могут наказать владельцев квартир. Сокрытие дохода от сдачи квартиры в аренду является прямым нарушением Налогового кодекса. Если о нарушении узнает налоговая, владельцу необходимо будет уплатить налоги, штраф и пеню.

Также Новини.LIVE сообщали о ценах на жилье в Турции. Страна оказалась одним из популярных направлений для покупки недвижимости. Цены могут существенно различаться в зависимости от местоположения.

ипотека цены на квартиры єОселя жилой комплекс аренда жилья
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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