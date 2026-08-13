Квартира в оккупации: за какие коммунальные услуги могут начислить долг

Счет за коммунальные услуги, калькулятор в руке, деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство не предусматривает автоматического освобождения владельцев жилья на временно оккупированных территориях от оплаты коммунальных услуг. В то же время граждане могут добиться списания задолженности за отдельные услуги, если они фактически не предоставлялись из-за российской оккупации.

Об этом рассказала адвокат и руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова в комментарии РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

За что можно не платить

По словам юриста, главное значение имеет то, предоставлял ли поставщик соответствующую услугу в период оккупации.

Если из-за боевых действий и захвата населенного пункта российскими войсками предприятие физически не могло выполнять свои обязанности — например, вывозить бытовые отходы, поставлять воду или обеспечивать централизованное отопление, — потребитель имеет право требовать перерасчета.

Поставщики не имеют законных оснований взимать оплату за услуги, которые фактически не предоставлялись или предоставлялись не в полном объеме.

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За какие услуги придется платить

Не все платежи автоматически подлежат отмене. В зависимости от конкретной ситуации, владельцам квартир могут продолжать начислять плату за управление многоквартирным домом или за содержание общего имущества.

Такие начисления могут считаться законными, если управляющая компания даже в условиях оккупации продолжала выполнять свои обязанности и обслуживать дом.

Как списать долги

Если владельцу жилья и в дальнейшем приходят платежки за период, когда населенный пункт находился под оккупацией, необходимо обратиться непосредственно к поставщику коммунальных услуг.

Для этого следует подать письменное заявление с требованием провести перерасчет начисленной задолженности.

К обращению следует приложить документы, подтверждающие:

факт нахождения населенного пункта под российской оккупацией;

отсутствие доступа собственника к жилью;

невозможность пользоваться квартирой или домом по объективным причинам.

Именно эти доказательства могут стать основанием для перерасчета платежей и списания долгов за те коммунальные услуги, которые фактически не предоставлялись в период оккупации.

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