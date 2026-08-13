Квартира в окупації: за які комунальні послуги можуть нарахувати борг

Рахунок за комуналку, калькулятор в руці, гроші. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство не передбачає автоматичного звільнення власників житла на тимчасово окупованих територіях від оплати комунальних послуг. Водночас громадяни можуть домогтися списання боргів за окремі послуги, якщо фактично вони не надавалися через російську окупацію.

Про це розповіла адвокатка та керівниця юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова в коментарі РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

За що можна не платити

За словами юристки, головне значення має те, чи надавав постачальник відповідну послугу в період окупації.

Якщо через бойові дії та захоплення населеного пункту російськими військами підприємство фізично не могло виконувати свої обов'язки — наприклад, вивозити побутові відходи, постачати воду або забезпечувати централізоване опалення, — споживач має право вимагати перерахунку.

Постачальники не мають законних підстав стягувати оплату за послуги, які фактично не надавалися або надавалися не в повному обсязі.

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Не всі платежі автоматично підлягають скасуванню. Залежно від конкретної ситуації, власникам квартир можуть продовжувати нараховувати плату за управління багатоквартирним будинком або за утримання спільного майна.

Такі нарахування можуть вважатися законними, якщо управляюча компанія навіть в умовах окупації продовжувала виконувати свої обов'язки та обслуговувати будинок.

Як списати борги

Якщо власнику житла й надалі надходять платіжки за час, коли населений пункт перебував під окупацією, необхідно звернутися безпосередньо до постачальника комунальних послуг.

Для цього слід подати письмову заяву з вимогою провести перерахунок нарахованої заборгованості.

До звернення варто додати документи, які підтверджують:

факт перебування населеного пункту під російською окупацією;

відсутність доступу власника до житла;

неможливість користуватися квартирою або будинком з об'єктивних причин.

Саме ці докази можуть стати підставою для перерахунку платежів і списання боргів за ті комунальні послуги, які фактично не надавалися в період окупації.

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