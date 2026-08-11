Газа и угля хватит, но есть другая проблема: что грозит украинцам зимой

Работник газодобывающей компании, АЗС. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украина готовится к новому отопительному сезону, и основные риски в этом году связаны не только с выработкой электроэнергии. Запасов газа и угля пока достаточно, однако ситуация с дизельным топливом может оказаться сложной.

Об этом в эфире Вечер.LIVE сообщил народный депутат от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко.

Газового дефицита пока не ожидается

По словам Кучеренко, текущий баланс газа не дает поводов для паники. Он связывает это, в частности, со снижением потребления.

"На сегодняшний день причин для беспокойства по поводу баланса газа нет. Мы даже опережаем план по балансу", — сказал он.

В то же время падение спроса не означает, что потребность в газе уменьшается по всем направлениям. В Украине активно развивается распределенная генерация — газовые установки, которые производят электроэнергию ближе к потребителю. Поэтому часть газа, которую раньше использовала промышленность, теперь может потребляться энергетикой.

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"Потребление промышленности падает, но включается распределенная генерация, а она вся работает на газе", — пояснил Кучеренко.

Главная угроза — не нехватка газа, а атаки

Наибольшую обеспокоенность, по словам депутата, вызывает безопасность газовой инфраструктуры. Российские удары могут повредить газотранспортную систему или объекты подземного хранения. В таком случае проблема может возникнуть даже при достаточных общих запасах.

Речь идет о риске локального дефицита, когда газ физически присутствует в системе, но его сложно доставить в конкретный регион. В такой ситуации важно иметь возможность оперативно перераспределять ресурс между частями страны.

"Там нужно принимать свой комплекс мер, чтобы перекачать этот газ из одной части страны в другую", — добавил депутат.

Что с запасами угля

Ситуация с углем, по словам Кучеренко, также не является критической. Он отметил, что ресурсные запасы и энергетические мощности для перезимовки имеются.

То есть на данный момент основной вопрос заключается не столько в том, есть ли в стране необходимые ресурсы, сколько в том, насколько стабильно будет работать энергетическая инфраструктура во время возможных атак.

Что грозит дизельному топливу

Наибольшее внимание Кучеренко советует уделить дизельному топливу. Он предположил, что проблемы могут возникнуть, если сокращение доступного ресурса на российском рынке повлияет на общую ситуацию с поставками.

"На самом деле может возникнуть дефицит: если в России есть дефицит — то и у нас он может быть", — сказал депутат.

Кому стоит позаботиться о запасе топлива

Именно из-за неопределенности с дизельным топливом Кучеренко советует тем, у кого есть возможность, не откладывать подготовку. Прежде всего это касается владельцев генераторов, предприятий, частных домов и людей, которые в значительной степени зависят от автомобильного транспорта.

"Должен быть определенный запас дизельного топлива, ну, в первую очередь, для того, чтобы вы могли себе помочь", — сказал депутат.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина может вновь столкнуться с дефицитом электроэнергии зимой из-за повреждений крупных генерирующих мощностей. В то же время новых мощностей пока недостаточно: около 700 МВт газовой генерации не покрывают даже десятой части дефицита, который прошлой зимой достигал 7000 МВт.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия может усилить удары по украинской критической инфраструктуре в преддверии зимы. Денис Шмыгаль предупредил, что новой целью оккупантов может стать система водоснабжения, а Украина готовится защищать энергетические и коммунальные объекты.