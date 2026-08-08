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Главная Экономика Энергетика Газовая подушка для Украины: как Азербайджан и SOCAR будут спасать украинскую энергетику

Газовая подушка для Украины: как Азербайджан и SOCAR будут спасать украинскую энергетику

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 17:30
Готовы поставлять газ в Украину: Баку предлагает помощь с импортом
Рука держит спичку над газовой плитой, газовое оборудование. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Азербайджан готов поддержать Украину и восполнить потенциальный дефицит голубого топлива за счет собственных поставок. В Баку рассматривают украинские подземные хранилища как стратегический хаб для укрепления энергобезопасности всей Европы. Такое партнерство позволит Киеву гарантировать собственный газобаланс зимой и привлечь новые ресурсы в энергетику.

Об этом сообщил Укринформ, передают Новини.LIVE.

Новые горизонты для сотрудничества

Военная и экономическая составляющие ускорили дипломатический диалог между Киевом и Баку. Стороны обсуждают не только разовые закупки, но и долгосрочное присутствие азербайджанского бизнеса в газовой структуре Украины. Для Украины — это возможность предотвратить еще один возможный кризис.

Почему важно партнерство с азербайджанской газовой компанией SOCAR

  1. Государственная нефтяная компания SOCAR Азербайджана, работающая на украинском рынке уже более десяти лет, разрабатывает новые инвестиционные и энергетические проекты в Украине.
  2. Баку рассматривает крупнейшую в Европе систему подземных хранилищ Украины как ключ к обеспечению стабильности поставок в более широком географическом контексте.
  3. Азербайджан активно завоевывает европейский рынок.
  4. Азербайджан уже стал одним из главных гарантов энергетической стабильности в регионе. В настоящее время страна экспортирует «голубое топливо» в 16 государств, 12 из которых расположены в Европе.

Азербайджан продемонстрировал свою надежность на рынке

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Баку увеличил экспорт газа в Евросоюз на 65%. По словам президента Ильхама Алиева, страна имеет все возможности для дальнейшего увеличения добычи, а значит, готова обеспечивать энергоресурсами и Украину на дружественных условиях.

Кроме того, Новини.LIVE недавно уже рассказывали о значимости газового потенциала Азербайджана. Только за первые полгода страна увеличила в десятки раз экспорт голубого топлива с крупнейшего месторождения Шах-Дениз. Кроме того, Европа всё активнее заключает соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном.

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Также Новини.LIVE сообщали, почему европейцам грозят цены на газ в сотни евро. После отказа от российского голубого топлива ЕС перешел на мировой рынок. Однако после обострения конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке Европа может не успеть заполнить свои хранилища к зиме.

Азербайджан газ помощь
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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