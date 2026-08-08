Готові постачати газ Україні: Баку пропонує допомогу з імпортом

Рука тримає сірник над газовою плитою, газове обладнання. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Азербайджан готовий підставити плече Україні та перекрити потенційний дефіцит блакитного палива власними постачаннями. У Баку розглядають українські підземні сховища як стратегічний хаб для зміцнення енергобезпеки всієї Європи. Таке партнерство дозволить Києву гарантувати власний баланс газу взимку та залучити нові ресурси в енергетику.

Про це повідомив Укрінформ, передають Новини.LIVE.

Нові горизонти для співпраці

Військова та економічна складова прискорила дипломатичний діалог між Києвом та Баку. Сторони обговорюють не лише разові закупівлі, а й довгострокову присутність азербайджанського бізнесу в газовій структурі України. Для України — це можливість відкинути ще одну можливу кризу.

Чому важливе партнерство з азербайджанським газом SOCAR

Державна нафтова компанія SOCAR Азербайджану, яка працює на українському ринку вже понад десять років, розробляє нові інвестиційні та енергетичні проєкти в Україні. Баку розглядає найбільшу в Європі систему підземних сховищ України як ключ до забезпечення стабільності постачань у ширшому географічному вимірі. Азербайджан активно підкорює європейський ринок. Азербайджан уже став одним із головних гарантів енергетичної стабільності в регіоні. Наразі країна експортує блакитне паливо до 16 держав, із яких 12 розташовані в Європі.

Азербайджан показав свою надійність на ринку

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Баку наростив експорт газу до Євросоюзу на 65%. За словами президента Ільхама Алієва, країна має всі можливості для подальшого збільшення видобутку, а отже, готова забезпечувати енергоресурсами й Україну на дружніх умовах.

Крім того, Новини.LIVE нещодавно вже розповідали про впливовість газового потенціалу Азербайджану. Лише за перші пів року країна збільшила в десятки разів експорт блакитного палива з найбільшого родовища Шах-Деніз. Крім цього, Європа дедалі активніше укладає договори про співпрацю з Азербайджаном.

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Також Новини.LIVE повідомляли, чому європейцям загрожують цінники за газ в сотні євро. Після відмови від російського блакитного палива, ЄС перейшла на світовий ринок. Проте після загострення конфлікту між США та Іраном на Близькому Сході, Європа може не встигнути заповнити свої сховища до зими.