Провал росіян у пошуках газу: ще одна країна розірвала контракт

Карибський острів, газопровід. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Карибська держава ухвалила рішення, яке ставить крапку майже в двадцятирічній історії співпраці з росіянами. Проєкт, навколо якого роками росіяни точили обіцянки, але жодних конкретних доказів так і не надали. Тепер уряд вирішив діяти рішуче.

Про це повідомляє Reuters, передають Новини.LIVE.

Що за угода та чому вона розірвана

3 серпня уряд Гренади офіційно припинив дію контракту на розподіл продукції з компанією Global Petroleum Group, яка тісно пов'язана з росіянами. Прем'єр-міністр острова Дікон Мітчелл звинуватив компанію в невиконанні умов угоди. Це попри те, що GPG володіла ліцензією на цю ділянку цілих 18 років.

"Після ретельного розгляду невиконання зобов'язань Global Petroleum Group уряд Гренади законно розірвав свої угоди з компанією", — заявив Мітчелл.

Що не так з родовищем газу

Історія почалася ще у 2017 році, коли GPG заявила про відкриття природного газу на свердловині Nutmeg 2. Але відтоді родовище так ніколи й не пройшло належної оцінки. Компанія так і не визначила, скільки саме газу там є та чи взагалі має сенс його комерційно видобувати.

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Свердловину компанія пробурила поблизу кордонів з Тринідадом і Венесуелою.

Навіщо Гренаді власний газ

У регіоні вже була домовленість, як розпорядитися газом, якби його вдалося видобути. Меморандум про взаєморозуміння між Тринідадом і Тобаго та Гренадою передбачає, що газ з Гренади експортуватимуть для переробки на заводах Atlantic LNG та нафтохімічних підприємствах Тринідаду.

Вже не перша поразка росіян у пошуку газу

Схожа історія трапилась і в іншій частині світу. У квітні 2025 року стало відомо, що російський "Газпром" виходить з одного з проєктів у Болівії, де раніше пробурили глибоку, але суху пошукову свердловину. За заявою самого Газпрому, в цільовому інтервалі не знайшли жодного нафтогазоперспективного об'єкта, тому свердловину вирішили ліквідувати.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що деякі країни Європи можуть лишитись без світла через аномальну спеку. Найскладніше ситуація в сусідній Угорщині. Через обміління Дунаю, який охолоджував АЕС "Пакш", станція знижує свої потужності.

Також Новини.LIVE розповідали про газову незалежність Азербайджану. Вже за перші пів року країна збільшила експорт газу з найбільшого родовища Шах-Деніз. Азербайджан має 16 домовленостей з різними країнами, 13 з яких знаходяться на території ЄС.