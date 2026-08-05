Неудача россиян в поисках газа: ещё одна страна расторгла контракт

Карибский остров, газопровод. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Карибское государство приняло решение, которое ставит точку в почти двадцатилетней истории сотрудничества с россиянами. Проект, вокруг которого россияне годами давали обещания, но никаких конкретных доказательств так и не предоставили. Теперь правительство решило действовать решительно.

Об этом сообщает Reuters, передают Новини.LIVE.

Что это за соглашение и почему оно расторгнуто

3 августа правительство Гренады официально прекратило действие контракта на раздел продукции с компанией Global Petroleum Group, которая тесно связана с россиянами. Премьер-министр острова Дикон Митчелл обвинил компанию в невыполнении условий соглашения. И это несмотря на то, что GPG владела лицензией на этот участок целых 18 лет.

"После тщательного рассмотрения фактов невыполнения обязательств Global Petroleum Group правительство Гренады на законных основаниях расторгло свои соглашения с компанией", — заявил Митчелл.

Что не так с газовым месторождением

История началась еще в 2017 году, когда GPG объявила об обнаружении природного газа на скважине Nutmeg 2. Но с тех пор месторождение так и не прошло надлежащей оценки. Компания так и не определила, сколько именно газа там находится и имеет ли вообще смысл его коммерчески добывать.

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Скважину компания пробурила вблизи границ с Тринидадом и Венесуэлой.

Зачем Гренаде нужен собственный газ

В регионе уже была договоренность о том, как распорядиться газом, если бы его удалось добыть. Меморандум о взаимопонимании между Тринидадом и Тобаго и Гренадой предусматривает, что газ из Гренады будет экспортироваться для переработки на заводах Atlantic LNG и нефтехимических предприятиях Тринидада.

Уже не первое поражение россиян в поиске газа

Похожая история произошла и в другой части мира. В апреле 2025 года стало известно, что российский Газпром выходит из одного из проектов в Боливии, где ранее пробурили глубокую, но сухую разведочную скважину. По заявлению самого Газпрома, в целевом интервале не обнаружили ни одного нефтегазоперспективного объекта, поэтому скважину решили ликвидировать.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что некоторые страны Европы могут остаться без света из-за аномальной жары. Наиболее сложная ситуация в соседней Венгрии. Из-за обмеления Дуная, который охлаждал АЭС "Пакш", станция снижает свои мощности.

Также Новини.LIVE рассказывали о газовой независимости Азербайджана. Уже за первые полгода страна увеличила экспорт газа с крупнейшего месторождения Шах-Дениз. Азербайджан имеет 16 соглашений с различными странами, 13 из которых находятся на территории ЕС.