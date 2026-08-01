Аномальна спека вдарила по енергетиці Європи: які країни змушені економити світло

Електромережі, АЕС. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Європу накриває спека, яка загрожує не лише людям, а й енергетиці. Через рекордне обміління річок окремі атомні та гідроелектростанції вже скорочують виробництво, а деякі країни готуються до можливих обмежень електропостачання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Дунай міліє, а електростанції втрачають потужність

Тривала спека призвела до того, що рівень води в багатьох європейських річках різко впав. Найбільше постраждав Дунай, але проблеми вже виникли й на Рейні в Німеччині.

На перший погляд може здатися, що це проблема лише для судноплавства. Насправді ж вода потрібна атомним електростанціям для охолодження реакторів, а гідроелектростанції без достатньої кількості води просто не можуть виробляти стільки електроенергії, як зазвичай.

Угорщина вже готується до обмежень

Найскладніша ситуація зараз в Угорщині. Там під загрозою опинилася атомна електростанція "Пакш", яка забезпечує понад 40% усієї електроенергії країни. Через те, що Дунай сильно обмілів, води для охолодження реакторів бракує, тому станція вже знижує потужність.

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Якщо ситуація погіршиться ще більше, оператор АЕС не виключає, що її доведеться повністю зупинити вже протягом найближчих трьох днів. Тому угорська влада вже розглядає можливість тимчасово обмежити споживання електроенергії великими промисловими підприємствами.

У Румунії закликають економити електроенергію

Не краща ситуація і в Румунії. Там уряд вже звернувся до людей із проханням менше користуватися електроприладами в години найбільшого навантаження на мережу.

На атомній станції "Чернавода" один із двох реакторів уже зупинили. Через це країні доводиться купувати дорожчу електроенергію за кордоном.

У компанії Nuclearelectrica попереджають, що якщо вода в Дунаї продовжить міліти, доведеться зупиняти й другий реактор.

Сербія та Словаччина теж потерпають від посухи

У Сербії спека вже вплинула не лише на виробництво електроенергії, а й на водопостачання. Експерти не виключають, що країні доведеться вводити обмеження на використання води. Найбільша сербська гідроелектростанція "Джердап-1" зараз виробляє лише третину своєї звичайної потужності.

У Словаччині ситуація теж непроста. У липні рівень Дунаю в Братиславі впав до найнижчої позначки за останні 125 років. Це вже створює проблеми для судноплавства.

Хоча всі п'ять словацьких атомних реакторів продовжують працювати завдяки автономним системам охолодження, гідроенергетика країни суттєво просіла. На Габчиковській ГЕС із восьми турбін наразі працює лише одна.

Франція теж знижує виробництво електроенергії

Від спеки страждає й Франція, де атомні електростанції були змушені скоротити виробництво.

Причина не лише в нестачі води, а й у вимогах екологічної безпеки. Якщо вода для охолодження реакторів занадто нагрівається, її не можна скидати назад у річки, щоб не зашкодити рибі та всій екосистемі. Саме тому оператори АЕС змушені тимчасово знижувати потужність окремих енергоблоків.

Експерти кажуть, що нинішня ситуація може стати лише початком. Якщо така погода триматиметься й далі, виробництво електроенергії в Європі може ще більше скоротитися, адже все більше європейських електростанцій залежать від рівня води у великих річках.

Як в Україні готуються до аномальної спеки

Найближчим часом в Україну теж прийде спекотна погода, тому очікують різке зростання споживання електроенергії. У Міністерстві енергетики прогнозують додаткове навантаження на енергосистему приблизно на 1 ГВт, що пов'язано насамперед із масовим використанням кондиціонерів та іншої кліматичної техніки. Щоб уникнути дефіциту потужності, енергетики планують збільшити імпорт електроенергії, максимально залучити доступну генерацію та за потреби використати аварійну допомогу від європейських партнерів.

Водночас у Міненерго не виключають, що за несприятливого сценарію можуть запровадити тимчасові обмеження для промислових підприємств і бізнесу. Енергетики також закликають українців у години пікового навантаження користуватися електроенергією ощадливо, щоб допомогти енергосистемі пройти період високого споживання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні нарощують генеруючі потужності для зміцнення енергосистеми. За перше півріччя 2026 року ввели в експлуатацію нові вітрові електростанції, збільшили потужності сонячної генерації та систем накопичення енергії, а також встановлюють когенераційні газові установки, які мають забезпечити стабільніше електропостачання під час пікових навантажень і в умовах війни.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує встановити сонячну електростанцію для приватного будинку. Для оселі площею до 150 квадратних метрів знадобиться система потужністю 7–10 кВт, а повний комплект із сонячними панелями, інвертором, акумуляторами та монтажем обійдеться приблизно у 300–435 000 гривень. Зменшити витрати можна завдяки державним програмам пільгового кредитування.