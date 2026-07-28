Сонячна станція для приватного будинку в Україні: яка ціна та доступні державні програми підтримки

2 руки на папері з написами, чоловік в касці поміж сонячних панелей. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Забезпечення автономного енергопостачання для приватного сектору залишається одним із найголовніших завдань для українських домоволодінь перед початком високого сезону. Фахівці енергетичної галузі прорахували орієнтовну вартість та необхідну комплектацію сонячної електростанції для стандартного житлового будинку площею до 150 квадратних метрів.

Про всі деталі розповів виконавчий директор ТОВ "УКРСОНЦЕЕНЕРГО" Святослав Марков в ефірі День.LIVE.

Розрахунок потужності

За словами експертів, під час вибору сонячної системи ключовим орієнтиром є не квадратні метри будівлі, а обсяг щомісячного споживання електроенергії. Середньостатистичний український будинок витрачає від 1000 до 1500 кВт·год на місяць. Для покриття цих потреб і забезпечення повної або часткової енергонезалежності необхідна станція потужністю від 7 до 10 кВт.

Система складається з трьох обов’язкових елементів:

Сонячні панелі: для будинку вказаної площі знадобиться від 16 до 27 штук залежно від їхньої індивідуальної потужності. Інвертор — перетворювач струму, потужність якого має відповідати загальній потужності встановленого масиву панелей. Акумуляторний блок — найдорожча складова системи. Його ємність розраховують індивідуально. Залежить від того, скільки годин дім має функціонувати в умовах повного блекауту та скільки накопиченої за день енергії мешканці використовують увечері.

Ціна питання

Повний комплект обладнання разом із монтажем на сьогодні коштує від 7 000 до 10 000 доларів. За гривневим курсом ворієнтовно від 300 000 до 435 000 гривень.

Експерти наголошують, що найвища частка припадає саме на акумулятори, проте саме вони гарантують безперебійне живлення під час відключень мережі.

Державні програми: як заощадити

Аби зменшити фінансове навантаження на громадян, в Україні діють спеціальні державні програми підтримки пільгового кредитування через державні банки.

Основні переваги державних програм:

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до 480 000 гривень, що повністю покриває купівлю та монтаж обладнання;

мінімальний відсоток для населення;

програма орієнтована на стандартні комплекти за формулою "10-10-10". Станція на 10 кВт панелей, інвертор на 10 кВт та відповідний акумуляторний блок.

Експерти закликають власників нерухомості звертатися до банків за консультаціями заздалегідь, поки на ринку не розпочався сезонний ажіотаж та черги на монтаж.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про підвищення цін на бензин та дизель. Експерти зазначають, що попри ріст цін дефіциту пального відсутній. Пересічні громадяни зауважують на тому, що ціни співвідносять з тим, що відбувається у світі.

Також Новини.LIVE попереджали, що ціна на газ може суттєво подорожчати. Експерти зазначають, що через конфлікт на Близькому Сході, Європа може не встигнути зробити необхідні запаси природного газу на зиму. Через сповільнення руху судноплавства в Ормузькій протоці та активну закупівлю Азією всього зрідженого газу, його може не вистачити.