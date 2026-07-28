Солнечная станция для частного дома в Украине: стоимость и доступные государственные программы поддержки

Две руки на листе бумаги с надписями, мужчина в каске среди солнечных панелей. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Обеспечение автономного энергоснабжения для частного сектора остается одной из главных задач для украинских домовладений в преддверии высокого сезона. Специалисты энергетической отрасли рассчитали ориентировочную стоимость и необходимую комплектацию солнечной электростанции для стандартного жилого дома площадью до 150 квадратных метров.

О всех деталях рассказал исполнительный директор ООО "УКРСОНЦЕЭНЕРГО" Святослав Марков в эфире День.LIVE.

Расчет мощности

По словам экспертов, при выборе солнечной системы ключевым ориентиром являются не квадратные метры здания, а объем ежемесячного потребления электроэнергии. Среднестатистический украинский дом потребляет от 1000 до 1500 кВт за час в месяц. Для покрытия этих потребностей и обеспечения полной или частичной энергонезависимости необходима станция мощностью от 7 до 10 кВт.

Система состоит из трех обязательных элементов:

Солнечные панели: для дома указанной площади потребуется от 16 до 27 штук в зависимости от их индивидуальной мощности. Инвертор — преобразователь тока, мощность которого должна соответствовать общей мощности установленного массива панелей. Аккумуляторный блок — самая дорогая составляющая системы. Его емкость рассчитывается индивидуально. Она зависит от того, сколько часов дом должен функционировать в условиях полного отключения электроэнергии и сколько накопленной за день энергии жильцы используют вечером.

Цена вопроса

Полный комплект оборудования вместе с монтажом на сегодняшний день стоит от 7 000 до 10 000 долларов. По курсу гривны — ориентировочно от 300 000 до 435 000 гривен.

Эксперты отмечают, что наибольшая доля приходится именно на аккумуляторы, однако именно они гарантируют бесперебойное питание во время отключений сети.

Государственные программы: как сэкономить

Чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан, в Украине действуют специальные государственные программы поддержки льготного кредитования через государственные банки.

Основные преимущества государственных программ:

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до 480 000 гривен, что полностью покрывает покупку и монтаж оборудования;

минимальная процентная ставка для населения;

программа ориентирована на стандартные комплекты по формуле "10-10-10". Станция на 10 кВт панелей, инвертор на 10 кВт и соответствующий аккумуляторный блок.

Эксперты призывают владельцев недвижимости заранее обращаться в банки за консультациями, пока на рынке не начался сезонный ажиотаж и не выстроились очереди на монтаж.

Недавно Новини.LIVE сообщали о повышении цен на бензин и дизельное топливо. Эксперты отмечают, что, несмотря на рост цен, дефицита топлива нет. Обычные граждане обращают внимание на то, что цены соотносятся с тем, что происходит в мире.

Также Новини.LIVE предупреждали, что цена на газ может существенно вырасти. Эксперты отмечают, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Европа может не успеть создать необходимые запасы природного газа на зиму. Из-за замедления судоходства в Ормузском проливе и активных закупок Азией всего сжиженного газа его может не хватить.