На АЗС знову переписали цінники: скільки коштує літр пального в Україні

Авто на АЗС, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати і на столичних АЗС вже оновили цінники. Найбільше за останній час додав у вартості автогаз, але і бензин та дизель коштують значно дорожче, ніж ще кілька тижнів тому. Водночас дефіциту пального наразі немає — заправки працюють у звичному режимі.

Про це повідомила журналістка Діана Шликова в ефірі День.LIVE.

Які ціни на пальне встановили

Станом на понеділок, 27 липня, на АЗС Києва вартість пального становила:

дизель — 82–84 гривні за літр;

преміальний дизель — 85–87 гривень за літр;

бензин А-95 — 79–81 гривня за літр;

преміальний А-95 — 82–85 гривень за літр;

автогаз — близько 41 гривні за літр. За останній час він подорожчав приблизно на 1 гривню за літр.

Чи є дефіцит пального

Попри зростання цін, ажіотажу на заправках немає. Дефіциту пального також не спостерігається. АЗС працюють у звичайному режимі, а черг біля колонок не видно.

Один із водіїв зазначив у коментарі, що нинішнє подорожчання пов'язане із ситуацією на світовому ринку.

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"Ціна співвідноситься з тим, що у світі відбувається. Їздити ніхто менше не став, а ціни трохи виросли — приблизно на 10–20%", — каже українець.

Чи може пальне подорожчати до 100 гривень

Експрезидент асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук не виключає, що дизель може подорожчати навіть до 100 гривень за літр. За його словами, навіть тимчасове зниження світових цін на нафту поки що суттєво не впливає на український ринок.

В ефірі День.LIVE експерт пояснив, що багато залежатиме від ситуації в Ормузькій протоці, рівня води в Дунаї та інших логістичних факторів. За його словами, зараз вони працюють не на користь здешевлення пального.

"Хоча якщо 23 липня нафта була майже 100 доларів, то сьогодні вона вже 91. Але тут вмикається той фактор, що європейські нафтозаводи не здатні забезпечити нафтопродуктами навіть при повному завантаженні нафтою", — зазначив Косянчук.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що з липня в Україні змінилися правила продажу пального. На АЗС запровадили обов’язкове використання біокомпонентів та нові позначення бензину й дизелю. Водночас ці зміни ніяк не впливають на ціну.

Також Новини.LIVE писали про паливну кризу у Росії. Після ударів по російських нафтопереробних заводах у РФ почалися проблеми з постачанням пального. Через дефіцит бензину та дизелю власники АЗС все частіше виставляють свої заправки на продаж, оскільки малим операторам стає складніше отримувати паливо.