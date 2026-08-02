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Главная Экономика Цены на квартиры в Турции: сколько стоит жилье в популярных городах

Цены на квартиры в Турции: сколько стоит жилье в популярных городах

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 10:05
Сколько стоит квартира в Турции в 2026 году: цены в популярных городах
Жилые дома в турецком городе Кушадасы, молодая пара с ключами от квартиры. Фото: Pixabay, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Одним из самых популярных направлений для покупки недвижимости среди иностранцев, в том числе и украинцев, остается Турция. Покупателей привлекают широкий выбор жилья, развитая туристическая инфраструктура и возможность получать доход от аренды.

Сколько стоит квартира в Турции, рассказали специалисты Turkey Property Group, передают Новини.LIVE.

От чего зависит стоимость квартиры в Турции

Цена квартиры зависит не только от города. Перед покупкой стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов:

  1. Расстояние до моря. Жилье на первой линии или недалеко от побережья стоит дороже, однако пользуется большим спросом среди туристов и лучше подходит для арендного бизнеса.
  2. Город. В крупных туристических центрах цены традиционно выше, чем в небольших городах. В то же время выбор объектов значительно шире.
  3. Состояние дома. Не всегда стоит ориентироваться только на новостройки. Квартиры в ухоженных домах, построенных 5–10 лет назад, могут стоить заметно дешевле, но при этом оставаться комфортными и безопасными. Главное — оценить техническое состояние жилого комплекса.
  4. Площадь жилья. Чем больше квартира, тем выше ее стоимость. Поэтому перед покупкой стоит определиться, нужно ли жилье только для отдыха, постоянного проживания или сдачи в аренду.
  5. Инфраструктура. Близость общественного транспорта, магазинов, медицинских учреждений, школ и других объектов инфраструктуры положительно влияет как на стоимость недвижимости, так и на ее инвестиционную привлекательность.

Помимо квартир, на турецком рынке представлен широкий выбор апартаментов, вилл и других форматов жилья.

Сколько стоят квартиры в популярных городах Турции

Цены могут существенно различаться в зависимости от района, площади, года постройки и близости к морю. Ориентировочная стоимость следующая:

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  • Стамбул — от 75 до 125 тыс. евро. Это самый дорогой рынок недвижимости страны благодаря статусу крупнейшего экономического и делового центра.
  • Анталия — от 50 до 200 тыс. евро. Один из самых популярных курортов Турции, где можно найти жилье практически на любой бюджет.
  • Алания — в среднем 80–90 тыс. евро. Город пользуется высоким спросом среди иностранных покупателей благодаря развитой туристической инфраструктуре.
  • Кушадасы — примерно от 15 до 185 тыс. евро в зависимости от типа недвижимости, района и расположения.

Будущему владельцу также стоит учесть дополнительные расходы. Помимо стоимости самого жилья, необходимо оплатить налоги, государственные сборы и банковские комиссии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как не наткнуться на мошенников во время шопинга в Турции. На местных базарах можно найти множество интересных товаров по выгодным ценам. В то же время в погоне за выгодными покупками существует риск потерять все свои деньги.

Также Новини.LIVE писали о том, что отталкивает украинцев от турецких курортов. Популярная среди туристов страна предлагает множество отелей, которые предоставляют гостям качественный сервис по системе "все включено". Однако в последнее время негативных отзывов об отдыхе в Турции становится все больше.

Турция недвижимость цены на квартиры
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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