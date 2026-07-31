Отдых на курортах Турции в 2026 году: что привлекает и отталкивает украинцев

Отели в Турции, люди на отдыхе. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы выбирают летний отдых в Турции, когда речь заходит о курортах. Туристов привлекает большое количество отелей, работающих по системе "все включено". В то же время жалоб и негативных отзывов тоже хватает.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что отталкивает украинцев от поездки на отдых в Турцию.

Что привлекает туристов в Турции

Именно в этой стране нормализовали и распространили отдых по системе "все включено", поэтому на выбор путешественников — множество отелей, предлагающих гостям качественный сервис. На обслуживание жалоб почти нет, разве что речь идет о недорогих хостелах или бюджетном жилье, где комфорт не на первом месте.

Цены довольно приятные, хотя и не самые низкие на рынке. За проживание в четырёхзвездочном отеле на курорте города Кемер (популярная локация на побережье Средиземного моря) придется заплатить около 24 300 грн за четыре ночи.

Стоимость туров в Турцию. Фото: скриншот

Гости получают доступ к пляжу, расположенному на расстоянии 150 метров, одний открытый бассейн, аквапарк, разнообразные спортивные развлечения, в частности волейбол, игровую площадку для детей, услуги аниматора и многое другое.

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Жалобы на отдых в Турции

Проанализировав отзывы украинцев в социальных сетях, мы выделили несколько основных жалоб на отдых в Турции. Во-первых, большое количество россиян буквально в каждом туристическом городе. Почти невозможно выйти на улицу и не столкнуться с гражданами РФ. Для украинцев это существенный минус, однако повлиять на ситуацию невозможно.

Во-вторых, летом 2026 года в море заметили много мусора и пластика. Туристы жалуются на грязные пляжи, особенно после обеда, и предметы быта, которые выносит на берег. По словам отдыхающих, утром вода относительно чистая, а во второй половине дня появляется мелкий пластик. И такая ситуация наблюдается почти повсеместно.

Отзывы украинцев об отдыхе в Турции. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Турции. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Турции. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Турции. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Турции. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Турции. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Турции. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Турции. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Турции. Фото: скриншот 1 / 9

















Третий недостаток пребывания в Турции летом, по словам украинцев — невыносимая жара, особенно в районе Анталии и Кемера. Из-за высокой влажности и палящего солнца выйти на прогулку в другое время суток, кроме утра, очень трудно. Жара может оставить негативные впечатления от отдыха, если человек плохо переносит высокие температуры.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что отталкивает украинцев от отдыха в Болгарии. Туристы поделились отзывами и впечатлениями о поездке на курорты. Они выделили плюсы и минусы Болгарии, а также посоветовали места, о которых остались лишь хорошие воспоминания.

Также Новини.LIVE рассказывали о бюджетных курортах "все включено" в августе 2026 года. Украинцы могут выбрать разные направления для отдыха на море в зависимости от своих предпочтений. Среди популярных вариантов — Болгария, Турция, Египет и Албания.