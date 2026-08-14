Оренда чи єОселя: де в Україні дешевше платити за житло

ЖК, чоловік із собакою. Фото: Новини.LIVE.

Платити щомісяця за оренду житла чи віддавати таку саму суму, а іноді й значно менше, за власну оселю — з таким питанням стикаються громадяни. Порівняння вартості оренди однокімнатних квартир із платежами за програмою "єОселя" дає привід задуматись. Адже власна іпотека виявляється вигіднішою за оренду в більшості регіонів.

Про це йдеться в дослідженні ЛУН, передають Новини.LIVE.

У столиці іпотека значно дешевша за оренду

Найбільший контраст між орендою та власною іпотечною квартирою зафіксовано в столиці:

середня оренда однокімнатної квартири: 19 000 гривень на місяць;

середній платіж за "єОселею" 12 000 гривень на місяць.

Таким чином, щомісячна економія при купівлі власного житла в кредит у Києві становить 7 000 грн порівняно з орендою аналогичного за параметрами житла.

Вартість середнього платежу за оренду та іпотеку по програмі "єОселя" в Києві. Фото: ЛУН.

Західні та центральні регіони: де іпотека значно вигідніша

Суттєва різниця на користь "єОселі" спостерігається у більшості обласних центрів Заходу та Центру України:

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в Івано-Франківську оренда коштує 18 000 грн. Іпотека за програмою за "єОселя" — 11 900 грн . Економія склала 6 100 грн;

в Чернівцях оренда — 15 400 грн. Іпотека — 10 800 грн. Економія склала 4 600 грн;

в Черкасах оренда — 15 000 грн. Іпотека — 10 200 грн. Економія — 4 800 грн;

в Луцьку оренда — 16 000 грн. Іпотека — 11 700 грн. Економія — 4 300 грн;

в Одесі оренда — 14 000 грн. Іпотека — 11 900 грн. Економія — 2 100 грн.

Порівняння цін в західних регіонах України. Фото: ЛУН.

А от оренда з іпотекою у Тернополі, Хмельницькому та Ужгороді майже зрівнялися в ціні Проте оренда все одно залишається дещо дорожчою.

Де орендувати дешевше, ніж взяти іпотеку

За даними ЛУН, лише у 5 досліджених містах щомісячний платіж за програмою "єОселя" перевищує середню вартість оренди.

До прикладу:

У Львові середня оренда становить 22 500 гривень. Тоді як платіж за "єОселя" сягає 24 000 гривень. Оренда дешевша на півтори тисячі гривень. У Вінниці оренда складе 15 000 гривень проти іпотеки за 18 200 гривень. У сусідньому Житомирі оренда коштує 12 000 гривень проти іпотеки за 13 400 гривень. У Рівному оренда складе 12 000 гривень проти іпотеки за 15 400 гривень. У Кропивницькому оренда сягає 9 000 гривень проти іпотеки за 12 400 гривень.

У Дніпрі обидва показники зафіксувалися на однаковій позначці — 12 000 гривень на місяць. Тож тут вирішувати лише дніпрянам як краще.

Ситуація у прифронтових та північних областях

У містах, розташованих ближче до зони бойових дій або кордону, ціни на оренду та іпотеку значно нижчі за загальноукраїнські, але тенденція до вищої вартості оренди зберігається.

Порівняння цін східних регіонів України. Фото: ЛУН.

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