Как владельцу квартиры прописать родственника в отсутствие последнего: перечень необходимых документов

Женщина на приеме у специалиста ЦНАП. Фото: УНИАН

Зарегистрировать место жительства родственника или другого человека в собственной квартире или доме можно даже без его личного присутствия в ЦНАП. Для этого владелец жилья может одновременно выступать в качестве его представителя по доверенности и дать согласие на регистрацию. Однако для оформления услуги необходимо иметь документы, подтверждающие личность, полномочия представителя и право собственности на жилье.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Как действовать владельцу квартиры

При обращении в ЦНАП один человек может одновременно выступать представителем лица, регистрирующего место жительства, и собственником недвижимости.

В качестве представителя по доверенности владелец жилья подает заявление и необходимые документы от имени лица, которое он представляет. В то же время как владелец или совладелец квартиры или дома он лично дает согласие на регистрацию этого лица в своем жилье.

То есть привлекать отдельного представителя для подачи документов не требуется, если у владельца недвижимости имеется надлежащим образом оформленная доверенность.

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Какие документы необходимо подготовить

Для регистрации места жительства по доверенности необходимо иметь соответствующий пакет документов. В частности:

паспорт или ID-карту представителя;

паспорт или ID-карту лица, которое регистрируется;

нотариально заверенная доверенность с четко определенными полномочиями представителя;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

действующий военно-учетный документ заявителя;

квитанцию об уплате административного сбора.

Перед обращением в ЦНАП следует проверить актуальные требования к документам, поскольку их перечень может зависеть от конкретной ситуации.

Дает ли регистрация право собственности на квартиру

Сам факт регистрации места жительства не означает приобретения права собственности на квартиру или дом.

Регистрация является административной процедурой и не создает для зарегистрированного лица имущественных прав на недвижимость. Соответственно, человек, получивший регистрацию в жилье, автоматически не становится его совладельцем.

Таким образом, владелец недвижимости может одновременно представлять по доверенности лицо, регистрирующее место жительства, и как владелец дать согласие на его регистрацию в своем жилье.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине упростили снятие детей с регистрации. Родителям больше не обязательно присутствовать в ЦНАП обоим. Заявление может подать один из них или законный представитель, а согласие второго родителя подтверждают электронной подписью.

Также Новини.LIVE писали, какие права на жилье на самом деле имеет прописанное лицо и может ли оно претендовать на часть квартиры. Регистрация места жительства фактически подтверждает, что человек зарегистрирован по определенному адресу, но сама по себе не делает его владельцем недвижимости. Право собственности на жилье возникает на других юридических основаниях.