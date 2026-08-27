Як власнику квартири прописати родича без його присутності: перелік необхідних документів

Жінка на прийомі у фахівця ЦНАПу. Фото: УНІАН

Зареєструвати місце проживання родича або іншої людини у власній квартирі чи будинку можна навіть без її особистої присутності в ЦНАПі. Для цього власник житла може одночасно виступати її представником за довіреністю та надати згоду на реєстрацію. Однак для оформлення послуги потрібно мати документи, що підтверджують особу, повноваження представника та право власності на житло.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Як діяти власнику квартири

Під час звернення до ЦНАПу одна людина може одночасно виступати представником особи, яка реєструє місце проживання, та власником нерухомості.

Як представник за довіреністю власник житла подає заяву і необхідні документи від імені людини, яку представляє. Водночас як власник або співвласник квартири чи будинку він особисто надає згоду на реєстрацію цієї особи у своєму житлі.

Тобто залучати окремого представника для подання документів не потрібно, якщо власник нерухомості має належним чином оформлену довіреність.

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Які документи потрібно підготувати

Для реєстрації місця проживання за довіреністю необхідно мати відповідний пакет документів. Зокрема:

паспорт або ID-картку представника;

паспорт або ID-картку особи, яку реєструють;

нотаріально посвідчену довіреність із чітко визначеними повноваженнями представника;

документ, що підтверджує право власності на житло;

актуальний військово-обліковий документ заявника;

квитанцію про сплату адміністративного збору.

Перед зверненням до ЦНАПу варто перевірити актуальні вимоги до документів, оскільки їх перелік може залежати від конкретної ситуації.

Чи дає реєстрація право власності на квартиру

Сам факт реєстрації місця проживання не означає набуття права власності на квартиру або будинок.

Реєстрація є адміністративною процедурою і не створює для зареєстрованої особи майнових прав на нерухомість. Відповідно, людина, яка отримала реєстрацію у житлі, автоматично не стає його співвласником.

Отже, власник нерухомості може одночасно представляти за довіреністю людину, яка реєструє місце проживання, і як власник надати згоду на її реєстрацію у своєму житлі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні спростили зняття дітей з реєстрації. Батькам більше необов’язково бути присутніми у ЦНАПі обом. Заяву може подати один з них або законний представник, а згоду другого з батьків підтверджують електронним підписом.

Також Новини.LIVE писали, які права на житло насправді має прописана особа і чи може вона претендувати на частину квартири. Реєстрація місця проживання фактично підтверджує, що людина зареєстрована за певною адресою, але сама по собі не робить її власником нерухомості. Право власності на житло виникає на інших юридичних підставах.