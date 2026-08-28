Оренда житла в Умані на Рош га-Шана: скільки доведеться заплатити хасидам у 2026 році

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Щороку тисячі вірян приїжджають на святкування Рош га-Шана в Умані. Це єврейський Новий рік, одна з найважливіших релігійних подій в юдаїзмі. Очевидно, людям потрібно десь жити протягом кількох днів. Вони орендують квартири в новобудовах і старому фонді, приватні будинки, апартаменти, вілли тощо. А ціни на Рош га-Шана зростають в рази.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує орендувати житло в Умані на Рош га-Шана.

Реклама

Оренда житла в Умані на Рош га-Шана

У 2026 році святкування єврейського Нового ріку почнеться у п’ятницю, 11 вересня, і триватиме до вечора неділі, 13 вересня. Люди з досвідом знають, що бронювати житло необхідно за кілька місяців до події, оскільки безпосередньо перед святом знайти вільну кімнату чи навіть ліжко буде майже нереально.

Ми проаналізували доступні варіанти на Booking. За поселення на чотири доби — з 10 по 14 вересня — потрібно віддати мінімум 60 000 грн. Стільки коштує проживання у покращеному номері з двоспальним ліжком одного з місцевих комплексів.

Вартість оренди житла в Умані. Фото: скриншот

За 80 000 грн на чотири дні можна орендувати апартаменти на п’ять ліжок. Найдорожчим варіантом буде проживання в будинку, де є чотири односпальні ліжка, три двоспальні, одне широке двоспальне та два дивани-ліжка. Потрібно заплатити 408 000 грн за чотири доби.

Читайте також:

Вартість оренди житла в Умані. Фото: скриншот

Як заощадити на оренди житла

Якщо бронювати квартиру чи кімнату за кілька днів до Рош га-Шана, заощадити ніяк не вийде, оскільки містяни піднімають ціни для хасидів. Як результат — варіантів залишається дуже мало і доводиться погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію, аби не опинитися на вулиці.

Трохи зекономити вдасться, якщо орендувати житло через OLX або схожі портали з оголошеннями. Водночас не всі власники погоджуються здавати нерухомість іноземцям, які приїхали на святкування Рош га-Шана, маючи упередження стосовно хасидів.

Найкращий варіант — шукати квартиру чи будинок із кількома кімнатами і багатьма ліжками. Подорожуючи в компанії, можна розділити витрати на проживання. Чимало власників спеціально роблять ремонти до єврейського Нового року, чекаючи напливу вірян.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що власник квартири може зареєструвати у житлі людину без її присутності в ЦНАПі. Для цього потрібна нотаріальна довіреність із відповідними повноваженнями. Але наявність прописки не дає особі права власності на квартиру.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Польщі будують житло неймовірними темпами, орієнтуючись на зростання чисельності населення. Однак демографічна статистика свідчить про зменшення народжуваності щороку. Це може призвести до кризи на ринку нерухомості.