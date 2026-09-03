Дарение квартиры члену семьи: в каком случае ставка налога увеличится с 0% до 23%

Украинские паспорта и купюры гривны. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает нулевую ставку налога на дарение жилой недвижимости, если получателем является родственник первой степени родства. Однако в некоторых случаях возможен подарок с условиями: например, если нового владельца квартиры признали нерезидентом. Тогда придется уплатить в бюджет налог по самой высокой ставке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на индивидуальную консультацию ГНС от 17.07.2026 №4140/ІПК/99-00-24-03-03.

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Кто потеряет статус налогового резидента

Немало украинцев давно проживают за границей, в результате чего могут утратить статус налогового резидента. При дарении недвижимости в вопросе уплаты НДФЛ и военного сбора решающим является не степень родства и семейные связи, а именно резидентство.

Для определения этого статуса используются такие последовательные критерии:

постоянное место жительства в Украине (не менее одного года без привязки к конкретной цели);

центр жизненных интересов (наличие более тесных личных или экономических связей);

фактическое пребывание на территории страны не менее 183 дней в течение налогового года;

наличие украинского гражданства.

Если одаренного признают резидентом, ему не придется платить налоги с жилой недвижимости, полученной от близкого члена семьи (применяется нулевая ставка). В противном случае закон требует взимания средств — определенного процента от стоимости имущества.

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Ставки налога для нерезидентов Украины

Даже если дарителем выступает родная мать, сын или дочь за границей со статусом нерезидента Украины должны отчислить в бюджет 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Общая ставка составляет 23% от оценочной стоимости недвижимости.

"То есть подарок от матери может стоить либо ноль, либо почти четверть стоимости имущества — и разница полностью зависит от того, удастся ли подтвердить статус резидента Украины", — пояснил юрист Богдан Янкив в своем блоге.

Ответственность за налогообложение дарения несет нотариус, который занимался оформлением договора дарения — он обязан проконтролировать уплату денег и подать отчет. Сами физические лица, то есть владельцы квартиры/дома, отдельно декларировать подарок не должны.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны обратиться за наследством в течение шести месяцев. Если срок истек, наследник может восстановить его через суд. Но необходимо доказать наличие уважительной причины, которая объективно помешала обращению к нотариусу.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие налоги необходимо уплачивать при продаже жилой недвижимости. Закон предусматривает взимание НДФЛ и военного сбора, а ставки зависят от срока владения квартирой, количества продаж за год и наличия документов о покупке.