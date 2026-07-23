Договор пожертвования в Украине: как он заключается и чем отличается от обычного дарения

Что такое договор о пожертвовании. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Пожертвования сегодня являются одним из самых распространенных способов помочь людям, организациям или сообществам. Это может быть передача денег, вещей, имущества или других ценностей тем, кто в них нуждается. Однако пожертвование имеет свои особенности, которыми оно отличается от обычного дарения.

О том, что такое договор о пожертвовании и чем он отличается от дарения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Что такое договор пожертвования и кто может его заключить

Согласно статье 729 Гражданского кодекса Украины пожертвование — это передача в дар имущества (например, недвижимости, вещей, денег или ценных бумаг) определенному лицу или организации для достижения конкретной цели, о которой стороны договорились заранее.

Участниками договора пожертвования могут быть как обычные граждане, так и юридические лица, государство Украина, Автономная Республика Крым или территориальные общины. Имущество передается не просто так, а для определенной цели. Например, деньги могут быть переданы на лечение.

Как и договор дарения, договор пожертвования может заключать представитель по доверенности. При этом такая доверенность должна быть оформлена надлежащим образом и заверена нотариально.

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Важно помнить, что родители, усыновители и опекуны не могут передавать в виде пожертвования имущество, принадлежащее их детям или подопечным.

Чем пожертвование отличается от дарения

Несмотря на то, что пожертвование является разновидностью дарения, между этими понятиями есть несколько отличий:

Пожертвование имеет конкретную цель

Обычный подарок можно использовать по своему усмотрению. Например, если человек получил в подарок деньги, он сам решает, на что их потратить.

В случае пожертвования всё иначе. Имущество передаётся не просто так, а для определённой цели. Например, деньги могут быть переданы на лечение, восстановление здания, помощь военным, поддержку определённого проекта или другую конкретную нужду.

Тот, кто сделал пожертвование, имеет право проверять, используется ли оно именно по назначению.

Пожертвование вступает в силу после его принятия

Договор пожертвования считается заключенным только тогда, когда получатель фактически принял имущество или согласился его получить.

В договоре дарения возможны различные варианты. Имущество может быть передано сразу или стороны могут договориться о его передаче в будущем.

Лицо, делающее пожертвование, имеет дополнительные права

Лицо, сделавшее пожертвование, может контролировать использование переданного имущества. Если достичь поставленной цели стало невозможно, изменить направление использования пожертвования можно с согласия дарителя. Если его уже нет или речь идет о юридическом лице, прекратившем существование, такой вопрос может решать суд.

Кроме того, жертвователь или его правопреемники могут требовать расторжения договора, если полученное имущество используется не для той цели, которая была определена.

Как оформляется договор пожертвования

Форма договора зависит от того, что именно передается в дар:

личные вещи или обычные бытовые предметы можно передать устно;

передача недвижимого имущества требует письменного договора и нотариального заверения;

если имущество должно быть передано в будущем, договор обязательно заключается в письменной форме;

договор в отношении вещей, имеющих особую ценность, также должен быть письменным;

передача валютных ценностей между физическими лицами на значительную сумму требует письменного договора и нотариального заверения.

Поскольку договор дарения является реальным документом, он вступает в силу с момента, когда получатель принял дарение. То есть одного лишь желания передать имущество недостаточно — важно, чтобы другая сторона согласилась его принять.

Что такое благотворительное пожертвование

Отдельным видом пожертвования является благотворительное пожертвование. Оно осуществляется в рамках благотворительной деятельности и регулируется Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Благотворительное пожертвование — это безвозмездная передача средств, имущества или имущественных прав благотворителем для достижения определенных целей благотворительности.

Получателем такой помощи может быть физическое лицо, некоммерческая организация или территориальная община. Такого получателя называют бенефициаром.

Благотворителем может быть дееспособное физическое лицо или юридическое лицо частного права, добровольно осуществляющее благотворительную деятельность.

Ранее Новини.LIVE писали, что наследники могут самостоятельно разделить имущество после его оформления. Если завещание не предусматривает иного, доли являются равными, но по соглашению можно заключить договор и определить, кому что достанется.

Также Новини.LIVE сообщали, что договоры дарения недвижимости между родственниками часто становятся причиной судебных споров. Поэтому важно понимать разницу между отменой документа и его расторжением.