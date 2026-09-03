Дарування квартири члену сім’ї: в якому випадку ставка податку зросте з 0% до 23%

Українські паспорти і купюри гривні. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає нульовий податок на дарування житлової нерухомості, якщо отримувачем виступає родич першого ступеня споріднення. Однак у деяких випадках можливий подарунок з умовами: наприклад, якщо нового власника квартири визнали нерезидентом. Тоді доведеться заплатити в бюджет найвищу ставку податку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на індивідуальну консультацію ДПС від 17.07.2026 №4140/ІПК/99-00-24-03-03.

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Хто втратить статус податкового резидента

Чимало українців давно мешкають за кордоном, внаслідок чого можуть втратити статус податкового резидента. Коли відбувається дарування нерухомості, в питанні сплати ПДФО та військового збору вирішальним є не ступінь споріднення та родинні зв’язки, а якраз резидентство.

Для визначення цього статусу використовують такі послідовні критерії:

постійне місце проживання в Україні (не менше одного року без прив’язки до конкретної мети);

центр життєвих інтересів (наявність тісніших особистих або економічних зв’язків);

фактичне перебування на території країни не менше 183 днів протягом податкового року;

наявність українського громадянства.

Якщо обдарованого визнають резидентом, йому не доведеться сплачувати податки з житлової нерухомості, отриманої від близького члена сім’ї (застосовується нульова ставка). У протилежному випадку закон вимагає стягнення коштів — певного відсотка від вартості майна.

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Ставки податку для нерезидентів України

Навіть якщо дарувальником виступає рідна матір, син або донька за кордоном зі статусом нерезидента України повинні віддати в бюджет 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Загальна ставка перебуває на рівні 23% від оціночної вартості нерухомості.

"Тобто подарунок від матері може коштувати або нуль, або майже чверть вартості майна — і різниця повністю залежить від того, чи вдасться підтвердити статус резидента України", — пояснив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Відповідальність за оподаткування дарунку несе нотаріус, який займався оформленням угоди дарування — він зобов’язаний проконтролювати сплату коштів і подати звіт. Безпосередньо фізичні особи, тобто власники квартири/будинку, окремо декларувати подарунок не повинні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні звернутися по спадщину протягом шести місяців. Якщо строк закінчився, спадкоємець може поновити його через суд. Але необхідно довести наявність поважної причини, яка об'єктивно перешкодила зверненню до нотаріуса.

Також Новини.LIVE розповідали, які податки необхідно сплачувати з продажу житлової нерухомості. Закон передбачає стягнення ПДФО та військового збору, а ставки залежать від строку володіння квартирою, кількості продажів за рік і наявності документів про купівлю.