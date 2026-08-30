Строк прийняття спадщини пропущено: як спадкоємцю відновити права на майно

Жінка складає заповіт. Фото: Новини.LIVE

Якщо спадкоємець вчасно не подав заяву про прийняття спадщини, це ще можна спробувати виправити через суд. Але одного пояснення, що людина думала, ніби після смерті родича успадковувати нічого, замало. Суд оцінює, чому саме був пропущений строк і чи справді людина мала серйозні перешкоди для звернення до нотаріуса.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

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Скільки часу є на прийняття спадщини

Загалом спадкоємець має шість місяців, щоб прийняти спадщину. Відлік починається з дня смерті людини. Якщо протягом цього часу спадкоємець не подав заяву і не проживав постійно зі спадкодавцем, вважається, що він спадщину не прийняв.

Пропущений строк у деяких випадках можна поновити. Для цього спадкоємець має звернутися до суду і пояснити, що саме завадило йому вчасно подати заяву.

Чи достатньо сказати, що майна не було

Переконання, що після смерті родича немає майна для спадкування, поважною причиною не вважається. Верховний Суд звертає увагу, що причини мають бути пов'язані з реальними та істотними перешкодами, через які людина об'єктивно не могла вчасно звернутися до нотаріуса. Незнання про наявність спадкового майна до таких причин не належить.

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Тож якщо ви вважаєте себе спадкоємцем, краще подати заяву у встановлений строк, навіть коли ви сумніваєтеся, чи залишилося після смерті родича якесь майно.

Приклад з квартирою, яку подарували до смерті

Подібна ситуація стала причиною судової справи. Українка мала у власності квартиру. Ще за життя вона подарувала її своєму онуку. Договір від її імені підписав син за довіреністю.

Після смерті жінки її діти стали спадкоємцями за законом. Один із синів заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців не подав. Він пояснював це тим, що знав про відсутність іншого майна у матері. Квартира була її єдиним майном, а її вже подарували його сину. Тому чоловік вирішив, що звертатися до нотаріуса немає потреби.

Але згодом інша спадкоємиця оскаржила довіреність і договір дарування квартири. Суд визнав їх недійсними, а право власності на квартиру за онуком скасував. Після цього чоловік звернувся до нотаріуса, щоб оформити спадщину. Проте нотаріус відмовив йому, оскільки шестимісячний строк уже минув.

Тоді спадкоємець попросив суд дати йому додатковий час для подання заяви.

Що вирішили суди

Суд першої інстанції спочатку став на бік чоловіка і визначив йому додаткові два місяці для подання заяви про прийняття спадщини. Апеляційний суд скасував це рішення та відмовив у позові.

Справу розглянув Верховний Суд. Він погодився з апеляцією. Головний висновок полягав у тому, що подальше рішення суду про недійсність договору дарування не змінює момент початку шестимісячного строку для прийняття спадщини.

Тобто строк почався з моменту смерті матері, а не тоді, коли суд визнав договір дарування недійсним.

Які причини можуть вважатися поважними

Щоб отримати додатковий строк, спадкоємець має показати, що мав серйозну причину, яка справді завадила йому звернутися вчасно. Йдеться про обставини, які людина об'єктивно не могла подолати самостійно. Саме такі причини суди можуть визнати поважними.

Натомість незнання закону, незнання про наявність спадкового майна, похилий вік, відсутність грошей на дорогу чи невизначеність між спадкоємцями такого права не дають.

Що робити, якщо шість місяців уже минули

Є два основні варіанти:

Отримати письмову згоду спадкоємців, які вже прийняли спадщину. У такому випадку спадкоємець, який пропустив строк, може звернутися до нотаріуса із заявою. Звернутися до суду. У позові потрібно пояснити причину пропуску строку та підтвердити її документами або іншими доказами.

Якщо суд визнає причину поважною, він може визначити додатковий строк, достатній для подання заяви про прийняття спадщини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли українцям не потрібно писати відмову від спадщини. Якщо людина не проживала разом зі спадкодавцем і не належить до категорій, які автоматично приймають спадщину, достатньо не звертатися до нотаріуса протягом шести місяців. Але в окремих випадках без офіційної заяви відмовитися від майна не вийде.

Також Новини.LIVE писали, що заповіт можуть оскаржити через суд, якщо спадкоємці вважають, що людина не усвідомлювала своїх дій. Однак сама важка хвороба чи фізична безпорадність ще не означають, що заповіт недійсний — польський суд залишив у силі документ чоловіка після інсульту, який позбавив сина спадщини.