Срок принятия наследства пропущен: как наследнику восстановить права на имущество

Женщина составляет завещание. Фото: Новини.LIVE

Если наследник не подал заявление о принятии наследства в установленный срок, это еще можно попытаться исправить через суд. Но одного объяснения о том, что человек полагал, будто после смерти родственника наследовать нечего, недостаточно. Суд оценивает, почему именно был пропущен срок и действительно ли у человека были серьезные препятствия для обращения к нотариусу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

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Сколько времени дается на принятие наследства

В целом у наследника есть шесть месяцев, чтобы принять наследство. Отсчет начинается со дня смерти человека. Если в течение этого времени наследник не подал заявление и не проживал постоянно с наследодателем, считается, что он наследство не принял.

Пропущенный срок в некоторых случаях можно восстановить. Для этого наследник должен обратиться в суд и объяснить, что именно помешало ему вовремя подать заявление.

Достаточно ли сказать, что имущества не было

Убеждение в том, что после смерти родственника нет имущества для наследования, уважительной причиной не считается. Верховный Суд обращает внимание на то, что причины должны быть связаны с реальными и существенными препятствиями, из-за которых человек объективно не мог своевременно обратиться к нотариусу. Незнание о наличии наследственного имущества к таким причинам не относится.

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Поэтому, если вы считаете себя наследником, лучше подать заявление в установленный срок, даже если вы сомневаетесь, осталось ли после смерти родственника какое-либо имущество.

Пример с квартирой, подаренной до смерти

Подобная ситуация стала причиной судебного разбирательства. Украинка владела квартирой. Еще при жизни она подарила ее своему внуку. Договор от ее имени подписал сын по доверенности.

После смерти женщины ее дети стали наследниками по закону. Один из сыновей не подал заявление о принятии наследства в течение шести месяцев. Он объяснял это тем, что знал об отсутствии другого имущества у матери. Квартира была ее единственным имуществом, а ее уже подарили его сыну. Поэтому мужчина решил, что обращаться к нотариусу нет необходимости.

Но впоследствии другая наследница оспорила доверенность и договор дарения квартиры. Суд признал их недействительными, а право собственности на квартиру у внука аннулировал. После этого мужчина обратился к нотариусу, чтобы оформить наследство. Однако нотариус отказал ему, поскольку шестимесячный срок уже истек.

Тогда наследник попросил суд предоставить ему дополнительное время для подачи заявления.

Что решили суды

Суд первой инстанции сначала встал на сторону мужчины и предоставил ему дополнительные два месяца для подачи заявления о принятии наследства. Апелляционный суд отменил это решение и отказал в иске.

Дело рассмотрел Верховный Суд. Он согласился с апелляцией. Главный вывод заключался в том, что последующее решение суда о недействительности договора дарения не изменяет момент начала шестимесячного срока для принятия наследства.

То есть срок начался с момента смерти матери, а не тогда, когда суд признал договор дарения недействительным.

Какие причины могут считаться уважительными

Чтобы получить дополнительный срок, наследник должен доказать, что у него была веская причина, которая действительно помешала ему обратиться вовремя. Речь идет об обстоятельствах, которые человек объективно не мог преодолеть самостоятельно. Именно такие причины суды могут признать уважительными.

Зато незнание закона, незнание о наличии наследственного имущества, преклонный возраст, отсутствие денег на дорогу или неопределенность между наследниками такого права не дают.

Что делать, если шесть месяцев уже прошли

Есть два основных варианта:

Получить письменное согласие наследников, которые уже приняли наследство. В таком случае наследник, пропустивший срок, может обратиться к нотариусу с заявлением. Обратиться в суд. В иске необходимо объяснить причину пропуска срока и подтвердить ее документами или другими доказательствами.

Если суд признает причину уважительной, он может установить дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях украинцам не нужно подавать отказ от наследства. Если человек не проживал вместе с наследодателем и не относится к категориям, которые автоматически принимают наследство, достаточно не обращаться к нотариусу в течение шести месяцев. Но в отдельных случаях без официального заявления отказаться от имущества не получится.

Также Новини.LIVE писали, что завещание можно оспорить в суде, если наследники считают, что человек не осознавал своих действий. Однако сама по себе тяжелая болезнь или физическая беспомощность еще не означают, что завещание недействительно — польский суд оставил в силе документ мужчины, составленный после инсульта, который лишил сына наследства.