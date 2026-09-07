Податок на нерухомість повинні сплачувати не всі власники житла: хто має пільги

Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Враховуючи повномасштабну війну в Україні та систематичні удари Росії по житловим будинкам, інвестиції в нерухомість стали ризиковими. Власники квартир і будинків повинні щороку сплачувати спеціальний податок, однак у випадку суттєвого пошкодження об’єкта передбачена пільга. Ми розібралися, кого звільняють від нарахування коштів у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

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За яку нерухомість не сплачується податок

Якщо житло постраждало внаслідок бойових дій, сплата податку тимчасово призупиняється. Умови надання пільги залежать від характеру збитків, а ключовий нюанс — внесення інформації про об’єкт у Державний реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Окремо виділяють три ступені пошкоджень:

І категорія — орієнтовно до 40%, житло потребує лише поточного ремонту;

ІІ категорія — близько 41-80%, житлу потрібен капітальний ремонт або реконструкція;

ІІІ категорія — приблизно 81-100%, житло визнали непридатним для використання.

Пільга зі сплати податку на нерухомість надається власникам квартир і будинків зі ступенями пошкодження ІІ або ІІІ категорії. Термін дії — з 1 числа місяця, в якому факт руйнування зафіксували в Реєстрі, до 1 числа місяця, наступного за тим, у якому об’єкт нерухомості відремонтували і визнали придатним для експлуатації.

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Якщо збитки незначні, органи місцевого самоврядування мають повноваження зменшувати ставку податку чи повністю скасовувати нарахування коштів до бюджету. Необхідно звернутися до відповідальних осіб, оскільки автоматично пільга не застосовується.

Яка ставка податку на нерухомість

Фіксованої суми немає, проте максимальна ставка не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати, що діяла станом на 1 січня звітного року. Йдеться про 120 грн за кожен квадратний метр, який підпадає під норматив, для виконання фінансового зобов’язання у 2026-му.

Власники нерухомості повинні сплачувати за "зайву" площу. Ліміт на квадратні метри залежить від типу об’єкта: для квартири — до 60 кв.м, для приватного будинку — не більше 120 кв.м, для різних приміщень — до 180 кв.м. За площу понад ліміт доведеться щороку платити податок.

Термін нарахування коштів у 2026 році закінчився — на поповнення бюджету дається 60 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення. Ці документи контролюючий орган відправляє власникам нерухомості до 1 липня.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує оренда житла в Умані на Рош га-Шана. Власники нерухомості суттєво піднімають ціни для хасидів, які приїжджають на святкування єврейського Нового року. Вартість проживання в деяких оселях перевищує сотню тисяч гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, чи потрібно сплачувати податок із подарованого житла. Закон передбачає нульову ставку для близьких родичів. Однак важливим нюансом є податкове резидентство: в деяких випадках доведеться заплатити 23% від вартості об’єкта нерухомості.